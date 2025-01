Nova Friburgo tem o maior Carnaval do interior do país - Divulgação PMNF

Publicado 23/01/2025 17:40

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Eventos, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo, publicou, na edição desta terça-feira (21) do Diário Oficial Eletrônico do Município, o Chamamento Público para credenciamento de interessados em exercer a atividade de comércio eventual durante o Carnaval 2025, que ocorrerá entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março.

Cada interessado poderá realizar apenas uma inscrição, de forma presencial ou por meio de procurador, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Avenida Alberto Braune, 224 – sala 210, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, entre os dias 22 e 30 de janeiro.

Serão disponibilizadas vagas para comércio eventual nas seguintes categorias: barraca de alimentos e bebidas; ambulante (isopor) de bebidas; stand de cerveja artesanal; stand de alimentos e bebidas gourmet; food truck de alimentos e bebidas; carrocinha/bikefood de alimentos e bebidas; barraca de acessórios e derivados; parquinho infantil; e caminhão de gelo.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar os seguintes documentos: documento de identificação com foto; CPF para pessoas físicas ou CNPJ e CCMEI (Certificado de Condição de Microempreendedor Individual) para pessoas jurídicas; comprovante de residência recente, com no máximo três meses de emissão; atestado médico recente, com no máximo 12 meses de emissão (apenas para comercialização de alimentos e bebidas); carteira de vacinação (apenas para comercialização de alimentos e bebidas); e plano de gerenciamento de resíduos, em atendimento à LC 69/2012 – Art. 226, III (apenas para comercialização de alimentos e bebidas).

Após o término do prazo de inscrições, a Secretaria de Turismo fará nova publicação oficial no Diário Oficial Eletrônico do Município com a listagem dos inscritos. O sorteio dos pontos de comércio eventual será realizado em cerimônia pública no auditório do Centro Administrativo César Guinle (Prédio da Oi), localizado na Avenida Alberto Braune, nº 224 – 3º andar, no dia 3 de fevereiro, às 15h.