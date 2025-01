Campanha de adoção - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 23/01/2025 17:42

A Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal (Sebea) de Nova Friburgo promoverá no próximo sábado (25) a primeira campanha de adoção de cães de 2025. O evento ocorrerá das 10h às 14h, no Espaço Arp, próximo à área pet, e conta com o apoio das empresas parceiras: Espaço ARP, PetFarma, Pet Chuá, Ddog, CN Pet e Saf Pet.

Entre os animaizinhos disponíveis para adoção, estará o cãozinho Gulliver, resgatado em dezembro de 2024 pela equipe da, na época, Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Ssubea), com o apoio da Polícia Civil, por meio da 151ª DP, da Guarda Civil Municipal (GCM) e do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). Para adotar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O novo tutor realizará um cadastro e agendará a castração e a microchipagem dos cães que ainda não passaram por esses procedimentos.

Durante o evento, a equipe da Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal estará à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre cuidados essenciais com os animais, como alimentação, saúde e convivência familiar.