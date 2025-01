Oferta é destinada a pessoas a partir de 15 anos de idade que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio ou já terem concluído essa etapa educacional - Helio Melo Sesc RJ

Publicado 29/01/2025 15:04

O Sesc Nova Friburgo prorrogou até esta quinta-feira (30) inscrições para o curso Pré-Vestibular Futuro em Curso. Trata-se de um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) gratuito e quem tem tradição na cidade por promover atividades formativas aos estudantes favorecendo a conquista de vagas concorridas nas universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) ou concurso vestibular.

A oferta é destinada a pessoas a partir de 15 anos de idade, que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio ou já terem concluído essa etapa educacional. Também é necessário que a renda familiar per capita não ultrapasse 2 salários mínimos e que não tenham concluído algum curso de graduação. Os contemplados serão selecionados com base em critérios socioeconômicos. Seus nomes serão divulgados no dia 31 de janeiro em www.sescrio.org.br , onde também estão publicados o edital e todos os detalhes da seleção.

As atividades, que têm início no dia 10 de fevereiro, acontecerão no Polo Educacional do Sesc Nova Friburgo (Av. Pres. Costa e Silva, 231 – Centro), estrutura inaugurada em maio de 2024 e que ocupa cerca de 2 mil metros quadrados. Além do pré-vestibular, os dois andares abrigam salas multiusos para projetos transdisciplinares e de corpo e movimento, área de convivência e um Espaço ACT – Espaço de Arte, Ciência e Tecnologia. O local conta ainda com ações de educação ambiental e sustentabilidade, biblioteca, salas para cursos e oficinas de idiomas, um laboratório de física, química e biologia, além de um anexo exclusivo para atividades do Sesc+ Infâncias e atividades formativas para professores.

SERVIÇO

Pré-vestibular Futuro em Curso

Público-alvo: Estudantes a partir do 2º ano do Ensino Médio ou concluído. Renda familiar per capital: Até 2 salários-mínimos.

Inscrições: Até 27/01/2025

Local: Sesc+ Educação - Sesc Nova Friburgo (Av. Pres. Costa e Silva, 231 – Centro)