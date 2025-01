Convocação com critérios para candidatura está disponível no Diário Oficial de 27 de janeiro de 2025 - Imagem de jcomp no Freepik

Publicado 28/01/2025 21:53

O Conselho Municipal de Meio Ambiente (Commam) de Nova Friburgo anunciou a abertura de um chamamento para Organizações Não Governamentais (ONGs) que atuem na defesa ambiental e estejam interessadas em compor o conselho. A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 27 de janeiro de 2025. As inscrições estarão abertas entre 27 de janeiro e 28 de fevereiro, sendo realizadas por meio de um formulário on-line disponível no site oficial da Prefeitura: www.novafriburgo.rj.gov.br

O objetivo do formulário é cadastrar ONGs ambientalistas sediadas em Nova Friburgo que cumpram os requisitos estabelecidos no Artigo 4º, parágrafo 6º, da Lei Municipal Nº 3.694/2008. Após o credenciamento, será convocada uma assembleia para eleger oito representantes entre as entidades cadastradas, diferenciando os titulares dos suplentes.

Os requisitos para o cadastramento são: a) tenham pelo menos um ano de existência legal na data da assembleia mencionada na alínea “b” do parágrafo sexto; b) tenham no objetivo de seus estatutos sociais a defesa do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável como atividade predominante; c) apresentem a relação de seus filiados; d) informe a origem de seus recursos financeiros; e) arrolem e explicitem suas atividades nos últimos dois anos; f) sejam registradas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).