Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue Divulgação / Agência Brasil

Publicado 28/01/2025 21:46

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, apresenta os resultados aferidos no Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) de janeiro de 2025, mosquito transmissor da Dengue. O estudo visa permitir um diagnóstico rápido da situação entomológica de uma localidade e do município, para direcionamento das ações de controle do vetor e de educação em saúde.

Para realização do LIRAa, a região urbana da cidade foi dividida em áreas denominadas estratos. Cada estrato corresponde a um conjunto de localidades com proximidade geográfica e características socioambientais parecidas, estas subdivididas em quarteirões.

Neste processo, o LIRAa foi composto por 10 estratos, 61 localidades e foram vistoriados 4.126 imóveis, sendo que nesses foram identificados e examinados os depósitos que reuniram as condições para proliferação do vetor Aedes aegypti.

Este levantamento foi efetuado no período de 6 a 11 de janeiro, sendo coletadas 714 amostras de mosquitos na forma imatura, com considerável quantitativo positivo para Aedes aegypti e Aedes albopictus, mosquito que apresenta características morfológicas semelhantes e a mesma capacidade de proliferação do Aedes aegypti. No Brasil, apesar de não haver nenhum registro de exemplares adultos infectados com o vírus da dengue, a espécie é alvo de estudos que monitoram o crescimento de sua população e investigam o risco que podem representar na disseminação da doença.

Das 61 localidades elencadas para o LIRAa, 41 apresentaram considerável densidade vetorial, com 26 em alto risco (risco de surto), 15 em médio risco (alerta) e apenas uma em baixo risco (satisfatório). Adicionalmente, em 20 bairros e sublocalidades não foram encontrados Aedes aegypyti na pesquisa, para que fossem determinados os índices.

Quanto aos criadouros para Aedes aegypti, os predominantes foram depósitos móveis (45%), seguido do por pneus (16,7%), lixo (11,3%), depósitos fixos (11,6%), caixas d’água (5,5%) e água potável ao nível do solo (4%).

Confira abaixo a classificação dos Índices de Infestação Predial (IIP) relacionados ao LIRAa de Nova Friburgo:

Alto Risco (risco de surto):

Rui Sanglard: 31,2%

Parque das Flores 25%

Lagoinha 22,2%

Olaria III 18,5%

Duas Pedras 17,6%

Belmont 16,7%

Prado 15,5%

Sítio São Luiz 13,3%

Córrego D'antas 10,3%

Bela Vista 10,2%

Amparo III Barroso 10%

São Geraldo 9,5%

Cascatinha 9,1%

Parque Maria Tereza 8,3%

Jardim Ouro Preto 8%

Alto da Chácara 7,8%

Jardim Califórnia 7,8%

Riograndina 6,6%

Santa Bernadete 6,6%

Amparo I Centro 6,3%

Olaria I 6,2%

Braunes 5%

Santo André 4,3%

São Jorge 4,3%

Varginha 4,1%

Tingly 4%

Médio Risco (alerta):

Cordoeira 3,7%

Conselheiro Paulino 3,7%

Loteamento São João 3,5%

Perissê 3,5%

Olaria II 3,3%

Jardinlândia 3,1%

Chácara do Paraíso 2,6%

Ponte da Saudade 2,4%

Catarcione 2,3%

Centro 2,2%

Lazareto 1,7%

Paissandu 1,5%

Vargem Grande 1,4%

Vale dos Pinheiros 1,2%

Nova Suíça 1,1%

Baixo Risco (satisfatório):

Campo do Coelho 0,7%

Este levantamento constatou que grande parte da área urbana da malha municipal encontra-se em risco ou em alerta de surtos de arboviroses, revelando a ocorrência de áreas com 4% de IIP (Índice de Infestal Predial), percentual mínimo para se considerar alto risco, até seis vezes este valor - 31,2% de índice de infestação.

O resultado do LIRAa de janeiro de 2025 evindendia a importância da continuidade das ações realizadas pelos Agentes de Combate a Endemias (ACE), cuja função é informar e orientar a comunidade para que sejam adotadas ações de prevenção e controle do mosquito nas residências e locais de trabalho. Essas ações, no entanto, não são efetivas se a população não estiver mobilizada para realizar, de forma contínua e autônoma, a prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito vetor.

Para isso a Subsecretaria de Vigilância em Saúde destaca mais uma vez a importância da campanha “10 minutos contra a Dengue”, na qual atitudes simples como tampar caixas d'água, esvaziar recipientes e descartar corretamente o lixo são essenciais para interromper o ciclo de vida do mosquito e proteger milhares de vidas. Lembre-se: a prevenção começa em casa e o impacto se reflete em toda a sociedade.