Prefeitura de Nova Iguaçu prorroga prazo para isenção de IPTU atrasado. - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu prorroga prazo para isenção de IPTU atrasado.Divulgação/PMNI

Publicado 26/11/2021 23:16

A Prefeitura de Nova Iguaçu anunciou que fará mais uma recarga no cartão alimentação das famílias dos estudantes da rede municipal de ensino. Com o retorno das aulas presenciais neste mês, era esperado que o governo interrompesse o benefício pago durante o período de pandemia, mas a administração municipal entendeu que poderia prolongar o benefício de R$ 70, que deverá ser pago até a próxima terça-feira.

O auxílio-alimentação foi um compromisso assumido pelo prefeito Rogerio Lisboa no ano passado, mesmo sem saber quanto tempo levaria para que as atividades presenciais fossem retomadas nas escolas do município. O benefício foi pago para as famílias dos mais de 66 mil alunos das 143 escolas municipais desde março do ano passado. A compra de itens da cesta básica é feita em estabelecimentos comerciais credenciados.

Com o auxílio deste mês, a Prefeitura de Nova Iguaçu chega a dez recargas somente em 2021. No total, já foram realizadas 17 etapas, sendo a primeira delas, em março do ano passado, por meio de doação de cestas básicas com 15 itens. Da segunda em diante, os cartões-alimentação foram distribuídos e passaram a ser recarregados para que as próprias famílias pudessem comprar os produtos de maior necessidade.