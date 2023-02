No CRAS de Corumbá, crianças aprendem a tocar instrumento de percussão e sonham com Carnavais futuros. - Divulgação

Publicado 22/02/2023 13:56

O Carnaval não acabou para um grupo de crianças em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. São os alunos matriculados na oficina de Percussão do Centro de Referência de Assistência Social de Corumbá (CRAS). Ali eles aprendem a tocar vários instrumentos usados no samba, como reco-reco, atabaque, tamborim, surdo de marcação e agogô. Com isso alimentam o sonho de um dia poder fazer parte da bateria de uma escola de samba.

“Meu sonho é tocar no carnaval. Escolhi esse curso, pois quero ser um grande sambista, tocar no carnaval, numa escola de samba e até ficar famoso. É meu sonho desde que vi o carnaval pela televisão. Não falto uma aula aqui no CRAS. Se deixar, passo o dia aqui”, disse Ryan Carlos Pinheiro, um dos alunos que mais se destacam na oficina.

Além da percussão, o CRAS de Corumbá vai abrir inscrições para as oficinas de Samba no Pé e Pintura em Tecido. As aulas são comandadas pelo professor Paulo Roberto Jesus, de 63 anos. Sambista, ele foi coordenador de passistas com passagens pelas escolas de samba Inocentes de Belford Roxo, Beija-Flor e Grande Rio. Atualmente, é coordenador de passistas e harmonia na Imperatriz Leopoldinense.

“Venho dar aula com muita alegria, pois vejo a felicidade dessas crianças. Elas estão saindo da ociosidade, melhoram a coordenação motora e interagem mais com os colegas. Aqui eles não aprendem só o samba, mas outros segmentos musicais com os instrumentos, como o pagode e até o gospel. Descobrimos alguns talentos, muitos nascem com o dom e aperfeiçoam durante a aula”, destacou o instrutor.

De acordo com a secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, Elaine Medeiros, a ideia é expandir a oficina de percussão para outras unidades da cidade.

As oficinas de percussão acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h. O CRAS de Corumbá fica na Rua Eliana Azevedo 131.