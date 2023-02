Nova Iguaçu já está aplicando a vacina baby Covid-19 de segunda a sexta - Divulgação

Nova Iguaçu já está aplicando a vacina baby Covid-19 de segunda a sextaDivulgação

Publicado 22/02/2023 23:28

A Prefeitura de Nova Iguaçu começou a aplicar a vacina contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 2 anos. A medida já está em vigor e os responsáveis podem levar as crianças aos pontos de imunização de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

No total, seis postos de saúde estarão com o serviço de vacinação baby para as crianças ao longo da semana. Os pais ou responsáveis devem procurar as seguintes unidades: Policlínica de Vila de Cava, Clínica da Família Emília Gomes, Policlínica de Austin, Policlínica de Miguel Couto, Unidade Básica de Saúde Jardim Paraíso e Centro de Saúde Vasco Barcelos.

Os documentos necessários são cartão de vacinação; CPF ou Cartão Nacional de Saúde do menor e documento de identificação do responsável legal. O calendário semanal e os locais de vacinação estão em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/baby/.