Prefeito Rogério Lisboa recebe relatório das mãos de diretor da Águas do Rio - Divulgação

Prefeito Rogério Lisboa recebe relatório das mãos de diretor da Águas do RioDivulgação

Publicado 24/02/2023 08:00

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, esteve reunido com representantes da Águas do Rio para recebimento do balanço de serviços que foram realizados pela concessionária no município em 2022. O diretor-superintendente da empresa, Luiz Fabbriani, garantiu que a cidade vai receber mais melhorias no abastecimento de água.

Entre as obras da Águas do Rio, que no ano passado instalou e substituiu mais de 23km de rede, estão a revitalização e melhoria operacional nos Reservatórios de Austin, Cabuçu Alto e Posse; ativação e revitalização das Estações Elevatórias de Água Tratada (EEATs) nos bairros Danon e Yolanda; reativação e revitalização das Estações de Bombeamento Carlos Sampaio, Posse e Nova Brasília, entre outras.

“Quero, até o fim da minha gestão, entregar água em todos os bairros de Nova Iguaçu. Isso será possível com essa parceria com a Águas do Rio. O trabalho está bom e notamos que houve mais abastecimento de água desde que ela assumiu o fornecimento”, disse Lisboa.