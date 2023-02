Aparecida de Oliveira estudou no pré-vestibular da Prefeitura e conseguiu uma vaga na UERJ. - Divulgação

Aparecida de Oliveira estudou no pré-vestibular da Prefeitura e conseguiu uma vaga na UERJ.Divulgação

Publicado 27/02/2023 16:38

Após passar 30 anos fora de uma sala de aula, a cuidadora Aparecida Rosaní Santos de Oliveira, moradora do bairro Kennedy, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ganhou uma nova oportunidade de retomar os estudos no curso de pré-vestibular gratuito oferecido pela Prefeitura do município. O esforço foi recompensado com uma vaga no curso de Enfermagem, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Aparecida concluiu o ensino médio em 1990, mas não pôde iniciar a faculdade por questões financeiras. Ela precisou trabalhar para ajudar nas despesas de casa. E trabalhou muito. Nestas três décadas, a função que mais exerceu foi a de cuidadora de idosos. Ela ainda não sabia, mas este foi o primeiro passo rumo ao curso de Enfermagem.

“Fiquei 30 anos fora da sala de aula, mas decidi retomar os estudos em busca do meu grande sonho: entrar para a universidade. “Eu sentia a necessidade de aprimorar para promover o bem-estar dos idosos que eu cuidava. Isso despertou em mim o interesse pela área da saúde. Em 2018, vi uma publicação nas redes sociais da Prefeitura sobre o Preparatório Nova Iguaçu e decidi me inscrever”, disse.

Aparecida foi uma das 160 selecionadas para os cursos preparatórios daquele ano, mas não se saiu bem no ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. O mesmo ocorreu em 2019. No entanto, o que poderia ser um balde de água fria transformou-se em combustível que alimentou ainda mais a fome pelos estudos. Prova disso é que em 2020, ano em que a Prefeitura não pôde promover o curso em função da pandemia da Covid-19, ela estudou em casa, por conta própria, aproveitando o material recebido nos anos anteriores.

Em 2021, o Preparatório foi retomado com aulas virtuais. E lá estava Aparecida, inscrita mais uma vez. Em 2022, as aulas presenciais foram retomadas, e Aparecida finalmente atingiu o objetivo: conseguiu a tão sonhada vaga no curso de Enfermagem da UERJ.

“O Preparatório Nova Iguaçu me deu todo o suporte necessário para eu estudar e passar no vestibular. A cada aula eu recebia mais incentivo para não desistir dos meus objetivos e continuar em frente. Tive professores maravilhosos que se tornaram grandes amigos”, comemora Aparecida, reconhecendo a importância do curso oferecido pela Prefeitura de Nova Iguaçu para a realização de seu sonho.

A agora universitária garante que a idade não é empecilho para quem deseja voltar a estudar e espera que mais pessoas como ela se inscrevam no Preparatório.

“Acho que sirvo de incentivo para outras pessoas que pensam em retomar os estudos. Foram 30 anos fora da sala de aula, mas com foco e determinação eu consegui passar no vestibular, completou.