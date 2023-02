Nova Iguaçu iniciou campanha de vacinação ambivalente contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 27/02/2023 17:52

A campanha de vacinação bivalente contra covid-19 começou nesta segunda-feira (27) em Nova Iguaçu. A vacina melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e contra a variante Ômicron. Neste primeiro momento estão sendo imunizados idosos acima de 60 anos e os que vivem em instituições de longa permanência, indivíduos imunossuprimidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Além dos postos exclusivos de vacinação, o drive-thru do Top Shopping (estacionamento G3) e o ponto de vacinação no Shopping Nova Iguaçu (2º andar) também estão realizando a imunização com a vacina bivalente.

Como de costume, Claudenice Martins, de 67 anos, moradora do bairro Engenho Pequeno, acordou cedo para garantir a vacina.

“Assim que a Prefeitura anuncia uma nova dose para a Covid-19, eu corro para vir tomar. Se eu já estava me sentindo bem, com esse reforço estou me sentindo melhor ainda”, afirmou a aposentada.

Para Márcia Ferreira, de 60 anos, receber a vacina traz sensação de alívio.

“A pandemia foi muito difícil para mim, eu perdi meu irmão e minha sobrinha. Ele não teve nem o direito de se vacinar, então, esse momento aqui me deixa muito feliz. Eu vi que era hoje e não quis perder o primeiro dia”, disse Márcia.

A lista com o horário, endereços e postos de saúde que estarão aplicando a vacina está disponível em www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/bivalente/.