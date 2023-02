Agentes da Guarda Ambiental realizaram ações de resgate de animais silvestres em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 27/02/2023 18:29

No último fim de semana, agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram o resgate de animais silvestres perdidos na área urbana do município. Um pequeno filhote de Sagui e uma Jiboia foram resgatados.

O filhote de sagui foi encontrado sozinho por uma moradora do bairro de Tinguá. Como os agentes não conseguiram localizar a mãe do animal, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) no município de Seropédica.

Já a Jibóia foi encontrada por moradores do Bairro Parque Estoril / Tinguá.

A equipe realizou o resgate e como o animal que apresentava boas condições foi remanejado e solto na Reserva Biológica Federal do Tinguá.