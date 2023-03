Projeto "Escolas Seguras" será apresentado em evento em Punta del Este, no Uruguai. - Divulgação

Projeto "Escolas Seguras" será apresentado em evento em Punta del Este, no Uruguai.Divulgação

Publicado 28/02/2023 08:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai apresentar o seu projeto “Escolas Seguras: Desenvolvendo a Resiliência através da Educação” na VIII Plataforma Regional para Redução de Riscos de Desastres nas Américas e no Caribe (PR23). O evento, que acontece em Punta del Este, no Uruguai, nesta quarta-feira (1º), é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Defesa Civil em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Estudo e Pesquisa sobre Desastres (CEPEDES) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o projeto tem como objetivo tornar as unidades de ensino da rede municipal mais seguras, com o desenvolvimento de uma cultura de prevenção e percepção de riscos a desastres.

Ao todo, ele já foi realizado em 29 unidades municipais de ensino, capacitando 11.578 alunos, 1.481 professores e funcionários, totalizando 13.059 pessoas.

O evento Plataforma Regional ocorre periodicamente e reúne governos da América do Sul e Caribe para a discussão e troca de experiências de projetos, programas e ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e para a redução do risco de desastres. Além disso, conta com diversos espaços de sessões de apresentação de trabalho, produtos e projetos no campo da redução do risco de desastres.

A comitiva que representa Nova Iguaçu é composta pelo tenente coronel Vilson Santos do Nascimento, Superintendente de Defesa Civil, Mariana Oliveira da Costa, Coordenadora do Projeto Escola Seguras e por Josias do Nascimento Lins, Chefe de Equipe Operacional

“Será a primeira vez que Nova Iguaçu é representada em um evento internacional sobre redução do risco de desastres. O mundo vai conhecer uma das ações mais exitosas do poder público municipal para o desenvolvimento da cultura de prevenção contra desastres em nossa cidade. Nossos agentes também poderão conhecer e trocar informações com representantes de defesas civis de outros países”, afirmou o secretário de Defesa Civil de Nova Iguaçu, coronel Jorge Ribeiro Lopes.