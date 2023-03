Policiais militares apreenderam fuzil após confronto com criminosos em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 28/02/2023 09:00

Policiais Militares do 20 º BPM apreenderam um fuzil e recuperaram veículos roubados em ações no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A primeira ocorrência foi na altura do KM 32, onde agentes realizavam patrulhamento de rotina, quando foram atacados por disparos de arma de fogo e reagiram, iniciando um tiroteio.

Um dos suspeitos de atacarem os policiais acabou ferido e foi abordado pelos agentes. Com ele foi apreendido um fuzil, um carregador e munições. O suspeito foi socorrido para a UPA de Cabuçu, e a ocorrência registrada na 56 ª DP.

Em outra ação, policiais receberam denúncias de moradores sobre assaltos no bairro da Posse. Ao chegarem no local, os agentes encontraram um veículo que havia sido abandonado pelos suspeitos, que fugiram em uma moto. Por meio do localizador, a moto foi recuperada em uma residência e um suspeito capturado.