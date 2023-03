Autoridades do poder público municipal apresentaram relatórios com dados e avanços obtidos na saúde - Divulgação

Publicado 28/02/2023 12:40

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou duas audiências públicas de prestação de contas do Poder Executivo, ambas no plenário da casa. Autoridades do poder público municipal apresentaram relatórios com dados e avanços obtidos no período.

Durante a manhã, o subsecretário de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo de Macedo Soares, apresentou à Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Marcio Luís Marques Guimarães, Dr. Marcio Guerreiro, o Relatório de Gestão da Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 2022.

Os principais itens da pasta neste período foram:

- O Hospital de Cabuçu, referenciado, com 150 leitos, que ficará ao lado da UPA de Cabuçu, no KM 32, já está em fase de preparação do terreno para o início das obras;

- A Unidade Básica de Saúde Danon e o Hospital Iguaçu já estão na fase final para a inauguração;

- Teve início no Hospital da Posse as obras de expansão;

- A aplicação da vacina bivalente, que também protege contra a variante Ômicron, começou hoje no Centro de Sáude Vasco Barcelos, nas Clínicas da Família Emília Gomes e Jardim Paraíso, e nas Policlínicas de Austin, Vila de Cava e Miguel Couto;

- A cidade recebeu, hoje também, ambulâncias para serem utilizadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Existe um projeto em tramitação na Secretaria de Saúde para a construção de uma base do serviço no Bairro da Luz;

- O número de internações na rede foi de quase 35 mil, 13 mil a mais do que no 2º quadrimestre de 2022.

O horário da tarde foi reservado para a audiência com a Secretaria de Economia, Planejamento e Finanças. O secretário Fabiano Muniz da Silva apresentou o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), relativo ao 3º quadrimestre de 2022, e o Relatório Resumido (RREO), do 6º Bimestre de 2022. Fabiano explicou que houve um superávit de R$ 100 milhões nas contas da Prefeitura, dinheiro que será usado em obras de infraestrutura neste ano.

“Com muita felicidade, conseguimos, novamente, cumprir todas as metas fiscais, além de investir acima dos limites fixados tanto na Saúde quanto na Educação”, disse Fabiano Muniz.