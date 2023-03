Secretaria de Educação de Nova Iguaçu inscreve para vagas em cursos preparatórios. - Divulgação

Publicado 28/02/2023 15:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para estudantes universitários que desejam se tornar monitores do Curso Preparatório Municipal, projeto de pré-vestibular e pré-técnico social que oferece aulas gratuitas aos alunos participantes. As inscrições, que também são gratuitas, vão até o dia 3 de março e devem ser feitas em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu. Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 400.

Ao todo, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) irá selecionar 21 monitores para as seguintes disciplinas: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Redação e Sociologia. A seleção, no entanto, contará com cadastro reserva para futuras substituições.

O resultado preliminar será divulgado no dia 20 de março, e os candidatos poderão entrar com recurso no dia 21. O resultado final sairá no dia 24 do mesmo mês.

O Preparatório acontece sempre aos sábados, de forma presencial, na Escola Municipal Monteiro Lobato, na Rua Luís Lima, s/nº, Centro de Nova Iguaçu. As turmas de pré-vestibular terão aulas das 7h30 às 17h, e as de pré-técnico vão das 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Educação ainda não definiu a data de início do curso.

Todas as informações sobre o Preparatório Municipal de Nova Iguaçu estão em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu.