Secretaria de Educação de Nova Iguaçu inscreve para vagas em cursos preparatórios. - Divulgação

Publicado 02/03/2023 08:00

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) está com inscrições abertas até o próximo dia 10 para diversas vagas no curso preparatório municipal de Nova Iguaçu. É uma oportunidade para quem deseja realizar o sonho de ingressar no ensino superior. As inscrições devem ser feitas pela internet, no endereço www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu.

Ao todo, são oferecidas 160 vagas, sendo 80 para o curso pré-vestibular e outras 80 para o pré-técnico. O público-alvo são iguaçuanos que estejam cursando ou tenham concluído tanto o nono ano do ensino fundamental quanto o último ano do ensino médio. Para ser contemplado, o candidato deve ser morador de Nova Iguaçu ou estudar na rede pública de ensino da cidade. Estudantes de escolas particulares também podem participar do preparatório, desde que comprovem que recebem bolsa.

Os interessados também devem comprovar estado de vulnerabilidade socioeconômica, mediante a apresentação do CadÚnico atualizado. Na falta deste, é necessário comprovar que a renda familiar é de até um salário-mínimo por pessoa, não ultrapassando a renda familiar de três salários-mínimos.

O Preparatório acontece sempre aos sábados, de forma presencial, na Escola Municipal Monteiro Lobato, na Rua Luís Lima, s/nº, Centro de Nova Iguaçu. As turmas de pré-vestibular terão aulas das 7h30 às 17h, e as de pré-técnico vão das 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Educação ainda não definiu a data de início do curso.

Todas as informações sobre o Preparatório Municipal de Nova Iguaçu estão em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu.