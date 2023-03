Moradores de Nova Iguaçu podem negociar débitos com concessionária nas portas de casa. - Divulgação

Moradores de Nova Iguaçu podem negociar débitos com concessionária nas portas de casa.Divulgação

Publicado 01/03/2023 17:12

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu está oferecendo um novo serviço para os clientes do município. Agora é possível efetuar a negociação de débitos com a empresa diretamente com os funcionários na porta de casa, como forma de levar mais comodidade aos moradores.

A iniciativa foi idealizada pelo gerente comercial da Águas do Rio, José Antônio Moreira, e pelo supervisor comercial, Jorge Filadelfo. Antes, a concessionária já realizava a marcação do consumo de água registrado no hidrômetro e a entrega de contas nos imóveis, agora pretende adaptar as condições de acordo com a realidade de cada usuário.



“A intenção é atender os usuários de forma exclusiva, oferecendo propostas de acordo com a realidade de cada um. Todas as equipes foram capacitadas e estão preparadas para dialogar e avaliar caso a caso. Esta é mais uma oportunidade dos nossos clientes resolverem as pendências e conseguirem acordos que cabem no bolso”, explicou Moreira.

Apesar de estar acostumada a receber a visita mensal para marcação do consumo de água da sua residência, Tânia Gurgel, de 57 anos, moradora de Santa Eugênia, ainda não sabia da nova função do agente comercial, mas aprovou a iniciativa da concessionária.

“A oportunidade chegou em boa hora. Tinha uma conta antiga em aberto e paguei assim que ele foi entregar a deste mês. Parcelei em duas vezes e vou conseguir quitar o débito que estava pendente. Achei prático e seguro”, afirmou.



Antes da negociação, é possível simular os valores das parcelas em até 12 vezes sem juros, de modo que fique confortável e dentro do orçamento do cliente. Após a confirmação do parcelamento, o pagamento pode ser feito por meio de cartão de débito ou crédito, direto com o agente comercial. Os profissionais não estão autorizados a receberem pagamentos dos valores em dinheiro