Marcio Duarte comemora o segundo gol do Nova Iguaçu, que sacramentou a vitória e classificação. - Reprodução

Publicado 01/03/2023 17:26 | Atualizado 01/03/2023 17:47

O Nova Iguaçu conseguiu um resultado histórico e pela primeira vez se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O time da Baixada Fluminense venceu o Vitória (BA) por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, se classificando para a próxima fase da competição nacional.

A partida foi disputada no estádio Jânio de Freitas, o Laranjão, e contou com um bom público, que apoiou os donos da casa. Léo Indio, de pênalti, e Marcio marcaram os gols da equipe, que pega o Nova Mutum, do Mato Grosso, na próxima fase.

O primeiro tempo da partida foi bastante disputado e jogado sob um forte calor, terminando sem gols. Mais inteiro, o Nova Iguaçu foi para cima na segunda etapa e encurralou os baianos na defesa. Aos 21, em contra-ataque rápido, Luã Lúcio chutou e a bola bateu no no braço do defensor Railan. O árbitro marcou pênalti e Léo Indio marcou.

Perdendo, o time baiano se lançou ao ataque e deu espaços para os iguaçuanos. Em novo contra-ataque, Breno lançou o lateral-esquerdo Márcio Duarte, que entrou no meio da zaga e matou bonito no peito, antes de bater forte e dar números finais ao placar.

Com a classificação encaminhada, o time da casa manteve o domínio da bola e deixou o relógio passar para comemorar os históricos resultado e classificação.