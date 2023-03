Viaduto da Avenida Dr. Barros Junior passou por obras e foi liberado nesta semana. - Divulgação

Publicado 01/03/2023 11:30

A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu (SEMTMU) liberou para o tráfego, a faixa do Viaduto da Rua Dr. Barros Junior, que estava bloqueada para a circulação de veículos desde o dia 4 deste mês. Na ocasião, um caminhão trafegava pela pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra e atingiu o viaduto que liga o bairro Rancho Novo ao Centro.

O veículo, que tinha altura maior que a permitida, danificou a estrutura do elevado, causando assim a necessidade do bloqueio parcial.

A obra de recuperação estrutural teve início no dia 11 de fevereiro e foi realizada pela CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia. A empresa assumiu a empreitada após uma reunião entre representantes da CCR, da SEMTMU, e das secretarias municipais de Infraestrutura (SEMIF) e de Defesa Civil (SMDC).

Uma faixa da Dutra também precisou ser interditada para a realização do serviço, mas por apenas sete dias. Já a faixa bloqueada do viaduto tinha previsão inicial de liberação somente 30 dias após o reparo, mas uma avaliação técnica da empresa responsável revelou que já é possível liberá-lo ao trânsito com segurança. Segundo a CCR RioSP, as soluções de engenharia otimizaram o processo de conclusão da obra.

Durante o período de interdição, agentes da SEMTMU atuaram diariamente no viaduto e em suas imediações, orientando os motoristas e auxiliando no fluxo do trânsito.