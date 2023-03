Agentes do Nova Iguaçu Presente prenderam suspeitos de assaltares escritório de advocacia - Divulgação

Publicado 01/03/2023 11:20

Policiais Militares da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam três suspeitos de assaltarem um escritório de advocacia no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com o trio, foram apreendidas uma pistola, utilizada no assalto, telefones celulares, além de dinheiro em espécie.

A ocorrência se deu quando uma patrulha foi abordada por um motociclista na Rua Teles Bittencourt, informando que três homens haviam assaltado o escritório de Advocacia Dr. Denilson de Paula, localizado na Rua Dom Walmor.

A guarnição seguiu para o local e conseguiu abordar o veículo os suspeitos estavam. Eles foram identificados como Cleiton, Davi e Leonardo, e durante a revista, os policiais encontraram uma pistola, cinco aparelhos celulares, dois relógios, uma aliança de ouro e R$ 2.638,00 reais em espécie.

Eles foram então detidos e levados para a 52ºDP, onde foram reconhecidos pelas vítimas e autuados pelo crime de roubo, permanecendo presos.