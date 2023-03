Câmara de Nova Iguaçu elegeu sua nova Mesa Diretora nesta semana. - Divulgação

Câmara de Nova Iguaçu elegeu sua nova Mesa Diretora nesta semana.Divulgação

Publicado 01/03/2023 13:00 | Atualizado 01/03/2023 16:21

Vereadores de Nova Iguaçu elegeram nesta semana, durante Sessão Extraordinária, a nova composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Com votação unânime dos 11 vereadores, e por aclamação, o presidente Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina (PDT), empossou os parlamentares.

A nova composição é a seguinte:

- 1º vice-presidente: vereador Dr. Marcio Guerreiro (PP)

- 2º vice-presidente: vereador Vaguinho Neguinho (Patriota)

- 3º vice-presidente: vereador Andre da Padaria (PSD)

- 2º secretário: vereador Claudio Haja Luz (Republicanos)

- 3º secretário: vereador Alcemir Gomes (PROS)

A nova eleição aconteceu devido a saída dos ex-vereadores Carlinhos BNH (1º vice-presidente) e Felipinho Ravis (1º secretário), eleitos deputados estaduais em 2022.

“Fico muito feliz com a escolha em comum de todos os nomes. Esta Casa tem trabalhado em harmonia. Esta união faz bem para toda cidade”, disse o presidente, vereador Dudu Reina.

Também foi aprovada a mensagem do Executivo nº 183/2023, que ‘Institui o Regime de dobra da carga horária (DCH) na rede pública municipal para os professores.

O regime visa suprir eventuais carências existentes no decorrer do ano letivo, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e diminuir a evasão escolar, motivando os alunos a permanecerem nas escolas e a se dedicarem aos estudos.