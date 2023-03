Comitê Guandu realizou primeiro encontro deste ano, nesta semana, em Nova Iguaçu. - Divulgação

Comitê Guandu realizou primeiro encontro deste ano, nesta semana, em Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 02/03/2023 11:00

O Comitê Guandu, responsável por promover a gestão descentralizada e participativa dos Recursos Hídricos na bacia hidrográfica do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, realizou nesta semana a primeira reunião plenária de 2023. O encontro reuniu membros da comissão, sociedade civil, representantes dos governos municipais, indústrias, comércios e as concessionárias dos serviços de água e esgoto que atendem aos municípios da área de atuação do Comitê.

Durante a reunião, realizada na sede da concessionária Águas do Rio, foram apresentados o balanço de atividades de 2022 e os novos membros que passaram a fazer parte da comissão deste ano. A aproximação da empresa com o Comitê Guandu é fundamental para dar celeridade às estratégias de recuperação da Bacia do Rio Guandu, principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



“Estamos debruçados na construção de um Plano Diretor de Esgoto (PDE), principal instrumento da política urbana, que norteia a criação do sistema de esgoto nas cidades que atendemos. A próxima etapa deste plano é identificar os locais nos municípios que podem abrigar as estruturas necessárias para a coleta e o tratamento do esgoto. Na sequência, temos como prioridade a criação de uma Estação de Tratamento de Esgoto, com capacidade de atender as bacias hidrográficas dos municípios de Queimados e Japeri”, explicou o diretor-superintendente, Luiz Fabbriani.



A diretora Geral do Comitê Guandu-RJ, Mayná Coutinho, agradeceu a disponibilidade da Águas do Rio para sediar a reunião.

“O Comitê tem uma visão integradora e as questões relativas ao meio ambiente e recursos hídricos são a base da nossa atuação. A Águas do Rio é uma grande parceira desta comissão e para nós foi um prazer realizar a primeira reunião plenária na sede da concessionária. Temos um objetivo em comum e queremos sempre estar próximos nos debates que contribuam e acelerem nosso trabalho”, afirmou.



Mais sobre o Comitê Guandu

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (Comitê Guandu-RJ) foi criado em abril de 2002, como um órgão colegiado vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), com atribuições consultivas, normativas e deliberativas, de nível regional, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento e Recursos Hídricos.