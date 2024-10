Mop spray Noviça da Bettanin - Reprodução / Amazon

Publicado 22/10/2024 16:00

No meio de uma enxurrada de tutoriais de dança e receitas rápidas, um produto inusitado se destacou nos Reels do Instagram nessa última semana: o mop Spray Noviça da Bettanin . O que parecia ser mais um utensílio comum de limpeza doméstica virou um verdadeiro fenômeno digital.

Vídeos mostrando a facilidade de uso e a versatilidade desse mop spray dominaram as timelines, com demonstrações práticas de como o produto consegue limpar áreas difíceis sem esforço. Mas, afinal, o que tem de especial nesse item que fez tanta gente parar e prestar atenção?



A resposta está em sua simplicidade engenhosa. O mop spray Noviça combina um cabo articulado, capaz de se ajustar a diferentes ângulos, com um sistema de spray embutido que elimina a necessidade de baldes e esfregões. Com apenas um gatilho, o produto libera a solução de limpeza armazenada no reservatório de 600ml, ideal para cobrir grandes áreas com eficiência.