Sandália da linha Pet Clogs - Reprodução / Crocs

Publicado 25/10/2024 16:00

A Crocs, famosa por seus calçados de design excêntrico, acaba de dar mais um passo inovador com o lançamento da linha Pet Clogs, sandálias desenvolvidas especialmente para cães. Em parceria com a empresa de produtos pet BARK, a novidade faz parte da campanha anual "Croctober", que sempre traz produtos inusitados inspirados nas sugestões de fãs da marca.

Essa linha chega ao mercado em meio a um cenário de crescimento no setor de acessórios para animais de estimação, acompanhando a demanda por itens diferenciados para pets - como a sandália para cachorro - mesmo em tempos de inflação.

O mercado de produtos para animais de estimação tem visto um crescimento expressivo, e as sandálias para cachorro da Crocs prometem ganhar destaque como uma opção divertida e única para quem busca inovar no estilo dos seus bichinhos. Mas além dos Pet Clogs, há diversas outras opções no mercado para quem quer deixar seu cão na moda.

Outras opções para deixar o pet estiloso

Um dos destaques deste momento é o kit com quatro pares de chinelos coloridos , à venda por R$201,07. Ideal para fotos, esse chinelo macio e confortável é feito com borracha de alta qualidade e tem design respirável, perfeito para o verão. É charme total no visual do pet.

Outra alternativa são as botinhas impermeáveis para cães , disponíveis na cor azul e à venda por R$35. Essas botas, ideais para dias de chuva, são práticas, duráveis e possuem acabamento fino, garantindo firmeza nos pés dos animais e proteção contra a umidade.

Para cães filhotes, porém, os sapatos tipo “All Star” , à venda por R$165,73, são perfeitos. Com design esportivo e antiderrapante, são indicados tanto para caminhadas quanto para superfícies quentes ou geladas.

E para quem prefere algo mais casual, a camiseta pocket de listras Meu Bicho , vendida por R$46,25, é uma excelente opção. Feita com malha leve e confortável, essa peça é ideal para pets de pequeno porte.

Por fim, a capa de chuva Elegance Chalesco , em oferta por R$102,99, completa o visual do seu pet em dias chuvosos, mantendo-o protegido e com estilo.