Além de obrigatório por lei, o uso de capacetes ajuda a evitar acidentes graves - Reprodução / Freepik

Publicado 23/10/2024 16:00

Com mais de 32 milhões de motocicletas registradas no Brasil, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a segurança no trânsito precisa ser uma prioridade. E quando o assunto é proteção para quem pilota, o capacete surge como o item mais essencial. Não à toa, seu uso é obrigatório por lei, tanto para o condutor quanto para o passageiro, com punições severas para quem descumprir essa regra. Mas, além da exigência legal, o capacete é a principal barreira entre o motociclista e lesões graves, em caso de acidentes.

Ao escolher o capacete, alguns fatores cruciais devem ser levados em consideração. O primeiro ponto é o tamanho. Um capacete adequado precisa estar bem ajustado à cabeça do motociclista, sem folgas e sem apertar excessivamente. Outro fator importante é o tipo de capacete escolhido. Existem modelos específicos para diferentes necessidades. Para quem utiliza a moto no dia a dia, circulando apenas por vias urbanas e em baixas velocidades, os capacetes abertos (tipo Jet) são opções mais leves e práticas. Oferecem uma boa ventilação, o que é um alívio em dias quentes, mas possuem uma desvantagem significativa: a ausência de proteção para o queixo.

Já os capacetes integrais , que cobrem toda a face, são os mais indicados para quem percorre estradas ou vias expressas. Sua estrutura robusta oferece proteção completa, mas podem ser menos confortáveis em dias de calor intenso, o que faz com que muitos motociclistas cedam à tentação de abrir a viseira - algo perigoso e contra as normas de trânsito.

Para quem busca um meio-termo, porém, os capacetes modulares surgem como uma alternativa interessante. Com a possibilidade de abrir e fechar a parte frontal, adaptam-se bem tanto à cidade quanto às estradas, oferecendo conforto e segurança conforme a situação. O único ponto a ser considerado é o peso, já que os modulares tendem a ser mais pesados que os modelos abertos ou integrais, e seu volume maior pode dificultar o armazenamento em alguns compartimentos de motos e scooters.

Já no universo off-road, os capacetes específicos para essa modalidade se destacam pelo design mais robusto e pela presença de uma aba frontal, que protege contra o sol e lama. Esses capacetes, em geral, não possuem viseira integrada e precisam ser usados com óculos de proteção, o que pode ser um incômodo para quem está mais acostumado com os modelos tradicionais. Por outro lado, são muito leves e garantem boa ventilação, ideais para quem faz trilhas ou utiliza a moto em terrenos acidentados.

A cinta jugular é outro elemento indispensável. Independentemente do modelo escolhido, o capacete deve estar sempre afivelado corretamente. Em caso de acidente, se o capacete não estiver preso, ele pode se soltar, deixando o motociclista desprotegido no momento crucial. E em situações de impacto, mesmo que o capacete não apresente danos visíveis, sua estrutura pode estar comprometida. Nesses casos, a troca do equipamento é recomendada.

Ofertas de hoje em capacetes

No mercado, há opções para todos os gostos e bolsos. Um exemplo de capacete com bom custo-benefício é o Pro Tork New Liberty Three , que custa cerca de R$109. Feito de ABS natural, o modelo conta com forro antialérgico e uma viseira em policarbonato de 2mm, oferecendo uma proteção adequada por um preço acessível. Já o San Marino Classic , fechado e com acabamento em preto fosco, oferece segurança e conforto por R$179. Seu casco injetado em ABS garante resistência e leveza, ideal para o uso diário.

Outra opção interessante é o Pro Tork New Liberty Four , disponível por R$115,40, que combina durabilidade com design moderno, sendo uma escolha prática para quem busca qualidade a um preço justo. Para quem procura um capacete mais sofisticado, entretanto, o Attack Hsa Pro Tork está com 41% de desconto , saindo por R$ 309,90. Com sistema escamoteável, oferece versatilidade ao permitir que o conjunto frontal seja aberto, ideal para quem precisa de praticidade no dia a dia. J

E o ASX City Solid , com valor de R$ 389, traz um casco aerodinâmico em resina termoplástica e um sistema de ventilação eficiente, sendo uma excelente escolha para longas viagens.