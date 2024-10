Mix Power 3 em 1 da Elgin - Reprodução / Elgin

Mix Power 3 em 1 da ElginReprodução / Elgin

Publicado 24/10/2024 16:00

O mercado de eletroportáteis para cozinha cresce a cada ano, e com esse avanço surgem novos produtos que prometem facilitar o dia a dia na preparação de alimentos. Desta vez, O Dia Mais testou o mixer Power 3 em 1 da Elgin , um aparelho que chama a atenção pela sua proposta versátil e design moderno em aço inoxidável.

Com 600W de potência e duas velocidades, o mixer Elgin vem com a promessa de misturar, triturar e bater ingredientes de maneira eficiente. Equipado com lâminas de alta performance, também traz um miniprocessador de 400ml e um copo de 700ml para misturas, além de um fouet flexível. Em nossos testes, o aparelho mostrou um desempenho interessante, especialmente ao lidar com preparações rápidas, como cremes.

No uso prático, o mixer Elgin também se destacou por sua potência. Com uma empunhadura ergonômica, é fácil de segurar e manusear, oferecendo firmeza durante o uso, o que é um ponto positivo quando se pensa em eletroportáteis destinados ao uso doméstico. O desempenho foi eficiente para misturar e triturar alimentos em pouco tempo, sendo possível preparar receitas como carnes para recheios e molhos rapidamente.

Entretanto, alguns aspectos também podem incomodar. O botão de velocidade, por exemplo, não fixa, o que exige que ele seja pressionado constantemente durante o uso, o que pode causar desconforto, principalmente em preparações mais longas. A ausência de um regulador de tamanhos nas lâminas também faz com que seja difícil controlar o quão triturados os alimentos ficam. Se não houver cuidado, o que deveria ser apenas picado pode acabar extremamente triturado.

Já no caso do uso como mixer para sorvetes, observamos também que o design poderia ser melhorado. A ausência de furos na parte superior acaba acumulando material no interior do aparelho, dificultando a limpeza.

Por outro lado, porém, o processo de desmontagem para a limpeza é muito simples e intuitivo, o que facilita bastante o uso contínuo. E, no geral, o equipamento se mostrou bastante eficiente para tarefas rápidas e rotineiras, como bater ovos ou fazer purês. O fouet, por exemplo, cumpre bem sua função.