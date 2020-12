Diogo Cuoco odia opinião divulgação

Todos estamos sujeitos a passar por dificuldades financeiras, principalmente em meio a uma pandemia que desencadeou uma das crises econômicas mais graves da história mundial. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no mês de novembro, o índice de inadimplentes chegou a 66%, o maior percentual da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), que é feita desde janeiro de 2010.



O levantamento também apontou que o total de brasileiros com contas em atraso aumentou para 26,7% no período, atingindo a maior proporção desde março de 2010. Em meio a esse cenário tão incerto, organizar a vida financeira se tornou mais que um desafio diário, e passou a ser algo extremamente necessário para manter as finanças em ordem, principalmente com a chegada das festas de fim de ano. Mas, afinal, como fazer isso de forma eficiente?



A primeira tarefa é colocar tudo na ponta do lápis! Para isso, você pode criar uma planilha de gastos que ajudará a ter uma dimensão real de todas as contas, analisar melhor as despesas fixas e a sua receita. Esse primeiro passo pode ser até ser intimidador, pois será possível enxergar o quanto está sendo empregado em coisas supérfluas, porém é extremamente necessário para saber, de fato, quais são as contas fixas e essenciais.



Se você já está com as despesas em atraso, é hora de buscar alternativas para começar 2021 no azul. Atualmente, existem algumas fintechs pioneiras que possibilitam o pagamento de qualquer tipo de boleto em até 12 vezes no cartão de crédito. Essa é uma ótima opção para quem quer deixar suas finanças em dia, sem recorrer a empréstimos com encargos bem mais altos que a opção de parcelamento no cartão.



A partir disso, é necessário organizar um planejamento financeiro para os próximos meses, incluindo despesas com IPTU, IPVA, matrícula e material escolar logo no início do ano e que costumam deixar a maioria das pessoas no vermelho. Inclusive, esses tributos também podem ser parcelados, o que às vezes significa um "respiro" em meio às contas, permitindo momentos de lazer com a família e amigos, algo tão necessário em meio a nossa rotina caótica.



2021 está aí e nada melhor do que começar o ano com menos barreiras e complicações para organizar nossa vida financeira, sem burocracia na hora de pagar qualquer boleto, tributos, ou até multas. Tenha em mente que, tão importante quanto organizar suas contas e preparar um planejamento financeiro, é ter disciplina para manter tudo em ordem. Com isso, será possível poupar mais e ter uma vida mais tranquila, ter paz de espírito, fazer aquela viagem que você vem adiando ou então, adquirir aquele bem tão sonhado, como uma casa ou um carro. Você saberá que está no caminho certo quando não tiver mais dificuldades em pagar suas contas. Mantenha a disciplina e o foco!

*CEO da Taki Pagamentos