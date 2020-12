Isa Colli opinião odia divulgação

Por Isa Colli*

Publicado 29/12/2020 06:00 | Atualizado 29/12/2020 09:11

O ano de 2020 ficará registrado na memória da humanidade para sempre. Os historiadores terão muito o que contar sobre as transformações pelas quais o mundo passou. Foram momentos de negação e descrença, mas também de muita solidariedade. Vimos o amor ou a falta dele aflorar de forma nunca vista antes.



Foi o ano das fake news e do compartilhamento de boatos sem nenhuma responsabilidade. Mas foi também o ano em que a imprensa cumpriu o seu papel com informações precisas e rápidas sobre a pandemia. Muitos colegas colocaram suas vidas em risco para cumprir suas funções.



Em meio ao turbilhão de emoções, 2020 nos fez lembrar de uma coisa muito importante: somos todos iguais. Não importa se é humilde ou se é abastado, se é população comum, da área da saúde ou da classe política... todos estão de joelhos diante desse inimigo invisível, negando o óbvio ou não. E todos estão em busca da mesma coisa: viver.



E no meu caso, a vida “normal” ficou em compasso de espera. Moro na Bélgica desde 2014, viajo ao Brasil a trabalho muitas vezes durante o ano, mas durante a pandemia não pude rever parentes e amigos. Apesar da tristeza que carrego por estar do outro lado do planeta, longe dos meus bem-amados, tenho o consolo de ter aqui um sistemade saúde pública que funciona muito bem e um governo que faz o possível para amparar cidadãos e residentes. É nessa segurança que fixo meus pensamentos enquanto aguardo o momento de retomar a rotina de forma responsável.



Vamos entrar 2021 pisando devagar, com cuidado, pois a pandemia ainda não acabou. E não devemos criar expectativas em um futuro incerto diante desse problema de saúde pública global espreitando a nossa vida.Seria pretensioso dizer que devemos baixar a guarda com a chegada da vacina. Por nós, pelos que amamos e em respeito aos profissionais de saúde e todos que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, devemos nos cuidar.

Será maravilhoso reencontrar os amigos, trocar abraços, mas nunca mais seremos como antes. Será que estamos mais conscientes com os cuidados com a natureza? Segundo dados da ONU, sem cuidar dos outros seres viventes, outras pandemias letais surgirão no mundo.



São muitas as reflexões sobre 2020. Com o foco mundial voltado para a Covid-19, outros acontecimentos não nos deixam esquecer que a história está em movimento e tudo pode nos afetar direta ou indiretamente. Bombardeios, manifestações contra ataques racistas, jogos olímpicos adiados, príncipe abrindo mão da nobreza para viver como cidadão comum e a natureza passando seu recado com neve onde nunca nevou... terremotos, enchentes, desertificação...



Cabe a cada um de nós decifrar e absorver o aprendizado desse momento marcante da humanidade que acarretará mudanças comportamentais importantes nos dias vindouros.

*Jornalista e escritora