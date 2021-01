Leonardo Chucrute Divulgação

Por Leonardo Chucrute*

Publicado 09/01/2021 05:00

Estamos a poucos dias da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nesse momento, o candidato deve estar atento aos sentimentos como insegurança, medo e ansiedade. É natural se sentir assim, até porque a pandemia trouxe novos desafios.



Alguns estudantes estão desanimados por conta de alguma dificuldade encontrada nos estudos ou pela falta de ritmo dos anos anteriores. Porém, lamentar-se não irá ajudar. É fundamental que possa focar no que conseguiu aprender, apesar das adversidades. Busque ainda ser positivo e tenha certeza de que dará o seu melhor na prova.



Pais, seus filhos necessitam de compreensão. Então, cobranças exageradas só pioram a situação. Devemos cobrar de nossos filhos, mas isso deve ser feito com sabedoria. Sempre aconselho que devemos repreender e ao mesmo tempo dar carinho. Sejam parceiros e estejam prontos para ouvir.



Observem se seus filhos estão dormindo bem. Os médicos orientam ter oito horas de sono por dia. Além disso, é essencial ter qualidade de sono. Atentem-se também à alimentação, pois ela influencia no bom rendimento. Incentivem que comam alimentos saudáveis e que não sejam pesados até para não correr o risco de passar mal no dia da prova.



Candidatos, nessa reta final treine a redação, interpretação de textos e faça uma revisão rápida, tendo em mente os conceitos básicos de cada matéria. Lembre-se: o Enem é diferente de outros exames e que 80% da prova é leitura e interpretação. Também indico que tenham calma e tranquilidade para fazer o exame.



Na hora da prova, tentem esquecer as dificuldades e foquem nesse momento. Mentalize-se aprovado e sinta essa sensação. Acredite em você e perceba que o exame é uma oportunidade para mudar o seu futuro. O pensamento positivo tem poder. Acredite e você vai chegar lá.





*É diretor-geral do Colégio e Curso Progressão e professor de Matemática