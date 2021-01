Júlio Furtado, colunista do DIA Divulgação

Por Júlio Furtado*

Publicado 08/01/2021 03:00

Esse início de ano foi farto de cenas de pessoas ignorando os protocolos de cuidados. Festas clandestinas, praias lotadas, shoppings e centros comerciais abarrotados são situações que nos fazem questionar sobre o que leva tanta gente a se arriscar e a por outras pessoas em risco. A primeira solução que nos vem à mente é intensificar as campanhas de conscientização e acirrar as medidas de punição, o que, de fato são as ações coletivas que cabem ser implementadas pelas instituições.

A questão da não adoção dos protocolos de cuidados escondem, no mínimo, três processos psicossociais frutos da Educação da família e da escola: a consciência do perigo, a visão coletiva e a habilidade empática. Adotar os cuidados é uma questão de Educação que deve começar na família, continuar na escola para culminar na sociedade.

Publicidade

Os três processos podem gerar problemas no amadurecimento emocional. A ilusão da onipotência se revela na crença de que somos blindados contra todo o mal. A superproteção, por exemplo, intensifica essa sensação. Crescemos com a sensação de que nunca perderemos, nunca cairemos, nunca nos machucaremos. A visão egoística se traduz no fato de nos enxergarmos como o centro de tudo e, dessa forma, termos que ter nossos desejos atendidos a tempo e a hora, não importando as consequências. Essa visão precisa ser combatida assim que a criança começa a se relacionar com outras crianças.

Dividir o espaço, o brinquedo e a atenção é aprendizado árduo que se não aprendido desde cedo, dificulta em muito nosso convívio social. Por fim, a inabilidade empática faz com que não consigamos nos colocar no lugar dos outros e, com isso, não nos sensibilizemos com o que possa vir a acontecer com eles.



Publicidade

Eis a importância do desenvolvimento da empatia. Em certa medida, todos nós temos deficiências no desenvolvimento dessas habilidades tão essenciais para a consciência social, mas a pandemia jogou luz na quantidade de pessoas que não alcançaram um mínimo de condições essenciais a um convívio civilizado. As campanhas de conscientização não podem parar. As medidas punitivas precisam ser acirradas.



No entanto, a tomada de providências no campo da Educação familiar e escolar é urgente. Não é sobre usar ou não máscaras. É sobre se humanizar para continuarmos a construir uma civilização.

Publicidade

*É professor e escritor