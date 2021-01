Opina 11 janeiro Arte Paulo Márcio

Por Aristóteles Drummond*

No Brasil, infelizmente, as empresas familiares dificilmente chegam a uma terceira geração, e mais de um século com sucesso e em constante aprimoramento. Problemas de sucessão ou gerencial, inércia, fizeram com que, no Rio, fossem muito poucas as com história de harmonia e presença nacional.



Esse é o caso do Grupo Severiano Ribeiro, o maior exibidor de cinema do Brasil, hoje presente em quase todo território nacional, desde o Amazonas, com oferta superior a 70 mil assentos. Fundado em Fortaleza por Luiz Severiano Ribeiro, em 1910, teve continuidade com o Luiz Filho e agora com o Luiz Neto, que vem de completar 70 anos, e mais de meio século na empresa onde teve seu único emprego e recebeu o bastão do pai.

Empresa familiar, já com muitos acionistas, portanto, LSR se mostrou executivo hábil, austero, prudente, correto e com o talento para reformular conceitos, como a saída das salas das ruas para os shoppings, onde sua marca Kinoplex é líder. E ainda dando à cidade contribuições como agora o Centro Empresarial Luiz Severiano Ribeiro, no Leblon, o mais moderno edifício da cidade, em projeto do imortal arquiteto André Piva. A fachada preserva aquela de um dos mais emblemáticos cinemas da cidade, o Leblon.

O controle acionário é da família, que sempre apoiou a inovação que o mercado exigia e a direção vem executando. Esse exemplo tem respaldo na forma de educar das três gerações da família; criados com responsabilidade, respeito mútuo e a certeza de que sobreviver e crescer passa pela união, comando respeitado, correção com o público, colaboradores, acionistas e a sociedade, no cumprimento das leis e obrigações. Uma verdadeira corrida de obstáculos.



Luiz Severiano Neto consolidou a confiança do pai e da família quando, há quase meio século, constituiu família com Gloria Trussardi, filha deste casal exemplar, de São Paulo e do Brasil, Marici e Romeu, ele um empresário de sucesso, que presidiu a Associação Comercial de São Paulo, presente na indústria e no comércio e Marici, que aos 80 anos movimenta das redes sociais centenas de milhares de pessoas com sua

mensagem de fé e esperança. É considerada a mãe exemplo das famílias brasileiras.



Romeu também teve sucessão competente em seus ligados ao setor têxtil e da moda. Gloria é uma referência no ativismo católico e de solidariedade social, no Rio, agindo sempre com a maior discrição. Quando se defende os valores da família, como instrumento de uma sociedade mais justa, progressista, fraterna, com ética e moral ilibadas, é com exemplos como esses.



O sucesso empresarial não afeta comportamentos, não alimenta vaidades, não estimula aventuras imprudentes na Economia. Pé no chão, fé em Deus e muito trabalho. Assim as três gerações agiram. No momento em que o prefeito Eduaddo Paes se prepara para reagir a decadência da cidade, um exemplo como a do Grupo Severiano Ribeiro, que nem a pandemia fez frear investimentos relevantes, é um exemplo. Uma empresa moderna se consolida na qualidade, na responsabilidade social e no exemplo de seus dirigentes. O mercado observa!

*É jornalista