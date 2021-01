Tiago Aquino O Dia Opinião divulgação

Por Tiago Aquino*

Publicado 13/01/2021 05:00 | Atualizado 13/01/2021 20:11

Esse texto tem inspiração no livro “A Biologia do Exercício na Infância” de Mário Pozzi que traz contribuições valiosas sobre a biologia da infância, exercício e atividade física, e esporte. A única forma de mudar o sedentarismo adulto é investir na atividade física na infância! Hoje vamos falar sobre a importância das atividades e exercícios físicos e lúdicos para crianças que neste momento tiveram, em sua maioria, a diminuição no tempo ativo fora das escolas.



As taxas de obesidade entre crianças e adolescentes aumentaram drasticamente desde a década de 1970. Está bem claro que níveis mais elevados de atividade física estão associados a melhor aptidão física, composição corporal, saúde óssea, menos risco cardiometabólico, boa saúde mental, melhor cognição e desempenho escolar.



A atividade física, desde a primeira infância, tem que ser uma exigência mundial para a mudança do comportamento sedentário. Além de ambientes ativos, a condição do próprio lar influencia significativamente na infância. Assim, lares ativos, com ambientes e famílias

preocupadas com essas questões, fazem toda a diferença.

Olhando para o cenário da atividade física na infância, as recomendações sugerem, no geral, a realização de atividade diária, de intensidade moderada a vigorosa, em torno de 60 minutos. Sobre a Educação Física Escolar o papel da escola é fundamental para o desenvolvimento das capacidades motoras, criando a possibilidade de gerar uma logística entre a escola e a vida. Já sobre a Influência da família quanto mais os pais forem ativos juntos com seus filhos, maior será a influência criada. Quanto mais espaços públicos tiverem para a atividade física, maior será o impacto. Com as precauções necessárias, em função da pandemia, vamos buscar espaços que deem a liberdade para a prática. Exercícios ao ar livre são recomendáveis.

Crianças e adolescentes que não atendem às diretrizes citadas devem elevar gradativamente seus níveis de atividade física ao longo do tempo, visando inicialmente ser ativos com maior frequência, por mais tempo ou ambos. Conforme os níveis de atividade física começam a melhorar, a intensidade da atividade também pode ser aumentada gradualmente.

O exercício físico ajuda na diminuição da ansiedade, estabelece uma conexão com práticas saudáveis, e os jovens têm em vosso futuro uma maior possibilidade de colherem o que essa prática favorece: saúde, entretenimento, competências e valores. Vamos viver ativamente? Pais, estimulem seus filhos a essa prática!

*É educador e escritor