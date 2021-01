Vinicius Claussen Opinião O Dia divulgação

Por Vinicius Claussen*

Publicado 16/01/2021 05:00

Dez anos da maior tragédia natural do país. Uma catástrofe sem precedentes, que em Teresópolis tirou quase 400 vidas, cerca de 200 desaparecidos, os bens e sonhos de milhares de teresopolitanos. Parece muito tempo, mas as marcas deixadas por aquela madrugada de 11 para 12 de janeiro de 2011 ainda estão presentes. Apesar do nosso constante trabalho e busca por melhorias, Teresópolis ainda sofre as consequências emocionais e patrimoniais da tragédia e espera por soluções definitivas para questões pendentes de infraestrutura e habitação, principalmente, que ao longo dos anos foram sendo adiadas. Resiliente, nossa população resiste na esperança de conseguir virar de uma vez essa página.

E falando em esperança, esse é o sentimento que se renovou esta segunda-feira, dia 11 de janeiro, quando Teresópolis foi sede do governo do estado e recebemos o governador em exercício Cláudio Castro e secretários para agenda de trabalho junto com representantes das associações de moradores das áreas afetadas, síndicos do Parque Ermitage (conjunto habitacional que abriga famílias desabrigadas pela tragédia) e associações de vítimas, muitas até hoje aguardando suas moradias.

Levamos o governador para ouvir de quem mais sabe o que realmente precisa, as demandas e os sentimentos. Acreditamos que esse diálogo franco e aberto com a população, colaborativo, é o caminho para construirmos juntos as soluções que os bairros precisam. Encerramos essa agenda de trabalho em Teresópolis cientes de que muito ainda precisa ser feito, mas confiantes no comprometimento do estado em dar resposta rápida às demandas. Como o próprio governador reiterou, são ações há anos atrasadas e que não podem mais esperar.

O olhar para o passado permite ver onde se errou e aprender com esses erros, independentemente de quem os cometeu, mas é hora de olhar para frente, para o que pode ser feito agora por quem mais precisa. Saímos do encontro com importantes compromissos do governo do estado com o município, que se desdobrarão em uma agenda de trabalho. Destaco intervenções há muitos anos aguardadas, como as obras de contenção de encostas já em andamento em quatro pontos do Salaco, e outras que finalmente têm data para sair do papel, como a duplicação da Ponte do Imbuí, prometida para começar em um mês; o programa de desassoreamento de rios (Limpa Rio), iniciado imediatamente.

Outro passivo que vamos superar são as quase 1.800 construções condenadas e abandonadas que acabaram se tornando símbolos dolorosos da tragédia. Temos o compromisso do estado de demolir essas estruturas. Nosso posto de Saúde da Granja Florestal será reconstruído e vamos devolver à comunidade do bairro um importante equipamento de saúde da família. A questão habitacional também é um pleito nosso junto ao estado e ao governo federal. Lutamos pela construção de mais 500 apartamentos no conjunto habitacional Parque Ermitage e a entrega da titularidade dos 1.600 já ocupados lá. Também reivindicamos o projeto para as famílias da Portelinha (Fonte Santa), que igualmente esperam há anos por novas moradias dignas.

Outras demandas foram encaminhadas junto ao governador em exercício tanto para ações pendentes como preventivas, visando evitar que novas tragédias aconteçam. Conquistamos ainda outros compromissos relacionados à infraestrutura, como o recapeamento da estrada RJ-130, a Teresópolis-Friburgo, com início anunciado para junho. Finalmente, quero destacar o memorial às famílias vitimadas, que será erguido com a parceria do estado no novo parque municipal da cidade, com acesso para todos, e que simbolizará também o recomeço de Teresópolis.

Trabalharemos juntos com o estado, com o acompanhamento da população, para que cada compromisso se concretize em ações. É hora de avançar! Teresópolis precisa vencer de uma vez por todas todo o passivo de 2011 para cada vez seguir rumo ao desenvolvimento, proporcionando mais segurança e qualidade de vida à população, voltando a dar orgulho a seus filhos.

É prefeito de Teresópolis