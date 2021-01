Bruno Kazuhiro Divulgação

Por Bruno Kazuhiro*

Publicado 21/01/2021 06:00

O deslocamento da sede do governo do Estado do Rio para a Região Serrana, nos últimos dias 10, 11 e 12 de janeiro, representou muito mais que uma reverência às vítimas da maior catástrofe climática do país. Foi também uma forma de entender, lado a lado com a população, as demandas que ainda precisam ser atendidas e apresentar soluções para a dor que se estende até os dias de hoje entre os que perderam parentes, amigos e bens materiais.



Como bem disse o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, a proposta não é apontar o dedo e identificar culpados. Ao contrário. Fomos buscar caminhos, ouvir os moradores e autoridades, compreender as prioridades e apresentar os trabalhos que estão sendo realizados por nossa Secretaria de Infraestrutura e Obras e pelos demais órgãos do governo.



Esse é o momento para a ação, reforçando o turismo e a produção. É hora de gerar emprego e renda, atuando junto ao governo federal na obtenção de recursos para a construção de novas unidades habitacionais e contenções de encostas. Com os R$ 172 milhões que estamos pleiteando ao Ministério do Desenvolvimento Regional para a construção de 588 casas e com as 153 unidades que entregaremos em Areal, após anos de obras paradas, atenderemos todas as famílias que esperam, desde 2011, por um lar digno e seguro na Região Serrana. Esse investimento beneficiará aqueles que recebem hoje o aluguel social na região.



Já com os R$ 135 milhões obtidos por nossos projetos junto à União, realizaremos contenções das encostas com risco alto ou altíssimo de deslizamento apontado em 2011. Restam dez obras desse tipo: três em andamento e sete em processo de licitação.



Embora seja uma grande conquista, sabemos que, desde 2012, novas demandas surgiram em todos os municípios fluminenses, não apenas na Região Serrana. A área de infraestrutura do governo está ciente disso e busca construir caminhos que garantam um avanço não apenas na questão habitacional, mas em todos os vetores de desenvolvimento e melhoria da vida da população. Seguiremos o exemplo de nosso governador, que foca no diálogo, na parceria e no trabalho com pé no chão, o que ajudará a fazer o estado do Rio de Janeiro renascer mais forte e recuperar o tempo perdido.



O Governo Presente na Região Serrana foi um resgate da esperança da população, que lembrou com lágrimas o ocorrido há dez anos, mas também retomou o brilho no olhar em direção ao futuro. Com mangas arregaçadas e mão na massa, trabalharemos diariamente para cumprir compromissos e corrigir dívidas históricas.





É secretário Estadual de Infraestrutura e Obras