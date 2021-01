Yedda Gaspar, presidente da Federação dos Aposentados do Rio Reginaldo Pimenta

Por Yedda Gaspar*

Publicado 25/01/2021 06:00

Como quase todos sabem, em 24 de janeiro é comemorado o Dia do Aposentado, uma homenagem muito justa àqueles que deram os melhores anos de suas vidas pelo desenvolvimento do nosso país. Até o ano passado, as associações e federações que representam a classe se reuniam no Santuário de Aparecida, com a diretoria da nossa confederação, onde atos reivindicatórios eram efetuados. Este ano, por causa da pandemia da covid-19, esta ida ao santuário da padroeira do Brasil foi cancelada.

Como afirmei antes, ter um dia homenageando os aposentados é muito justo. Então, vale comemorar? É claro que vale, mas, muito mais do que isso precisamos mesmo reivindicar, continuar nossa luta pela recuperação do poder de compra das aposentadorias e pensões, defasado em quase 100%, em relação ao salário mínimo, que, ao longo dos anos, teve aumentos com índices bem superiores aos nossos.

Publicidade

O pior é que, agora, depois da Reforma da Previdência, direitos antigos, como 100% de pensão, precisam ser conquistados de novo.

Aos que dão ouvidos ao governo, que não se cansa de falar em déficit da Previdência para não atender as nossas reivindicações, respondemos que, se não existisse dinheiro, o governo não pegaria bilhões da Seguridade Social a título de Desvinculação da Receita da União (DRU), não concederia outros bilhões de renúncia fiscal da Previdência a dezenas ou centenas de empresas e trabalharia mais para cobrar os caloteiros da Previdência, cuja dívida ultrapassa um R$ 1 trilhão.



Publicidade

Se o governo tivesse um mínimo de consideração com os aposentados, de cara, concederia o 14º salário este ano, ao invés de adiantar o 13º. Mas não desanimamos nunca e, ao parabenizar o aposentado, pelo seu dia, renovamos nossa disposição para lutar pela melhoria da qualidade de vida de todos.



*É presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro