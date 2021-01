Humberto Palmeira Opinião O Dia divulgação

Por Humberto Palmeira*

No ano de 2020, diante da crise sanitária muitos pesquisadores relacionaram o aparecimento do coronavírus ao modelo predatório da natureza vigente no sistema capitalista. Não foi apenas a covid19 que ocupou espaço nos meios de comunicação. Outra velha conhecida da sociedade moderna voltou a ser noticiada: a fome. Organizações internacionais, como a Oxfan, alertaram que poderíamos chegar ao fim de 2020 com 12 mil pessoas morrendo de fome diariamente. Os números mostram 690 milhões de pessoas passando fome no mundo todo.

No entanto, como podemos ter fome se os dados oficiais mostram que a agricultura industrial nunca produziu tanto? Como ter fome se o Agro é Pop e produz alimento para mundo inteiro? Somos bombardeados constantemente com falsas propagandas que nos alimentam com falsas verdades. Enquanto o alimento for considerado comodity, será uma mercadoria pela qual uma parte da população não poderá pagar e estará condenada a passar fome.

A pandemia ajudou a mostrar como funciona o mercado mundial de alimentos. Países asiáticos, como China, Índia e Vietnã, reduziram as exportações de alimentos básicos para garantir a segurança alimentar do seu povo, contribuindo para que os preços desses alimentos não disparassem no mercado interno desses respectivos países. O Brasil, ao contrário dos países asiáticos, combinou a destruição das políticas públicas para agricultura familiar camponesa que garante, segundo o IBGE, 70% dos alimentos que consumimos. com incentivos às empresas do agronegócio a seguir exportando alimentos básicos.

O caso mais emblemático é o do arroz cujo saco de 5 kg chegou a ser vendido a R$ 40 nas prateleiras dos supermercados. Fascinadas pela alta do dólar, as empresas que controlam a exportação de arroz preferiram exportar que garantir o abastecimento do mercado interno. Além de tudo isso, os estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que tem como uma de suas funções a garantia do equilíbrio nos preços dos alimentos, estão vazios. Para se ter uma ideia, as reservas de alimentos estratégicos, como no caso do arroz, despencaram 80% no últimos dez anos.



Os números apresentados pelo IBGE mostram que 10,3 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave. Esses números são a ponta do iceberg da falácia que anuncia que o Agro alimenta o Brasil. A fome no Brasil tem sua origem em um modelo de agricultura baseado no latifúndio e na grilagem de terras indígenas, quilombolas e públicas. Esse modelo é atualmente controlado pelas multinacionais não só no processo de produção, mas também na distribuição por grandes redes de supermercados atacadistas.

A Fome no Brasil tem sua origem na transferência de recursos públicos, no perdão de dívidas que o Estado brasileiro concede ao setor do agronegócio. É projeto da Casa Grande que ainda hoje assola os mesmos sujeitos que foram escravizados por 500 anos.



Por tudo isso, a luta pelo direito à alimentação deve entrar na agenda do povo brasileiro como uma luta por soberania nacional e alimentar. É mais do que urgente retomar a ideia de projeto de Brasil soberano no qual a alimentação saudável seja direito humano e dever do Estado. Deixar a produção e distribuição de alimentos sob controle de empresas multinacionais só vai gerar mais fome.





*É militante do Movimento dos Pequenos Agricultores e Assistente Social (UFRJ)