Mariliza Fontes - O Dia Opinião divulgação

Por Mariliza Fontes Pereira*

Publicado 30/01/2021 06:00

Vejam só que pesquisa interessante. O mercado imobiliário foi um dos setores que, apesar da pandemia, conseguiu reagir e atender às famílias que necessitavam trocar de imóvel em 2020. E este cenário vai permanecer em 2021. Levantamento do Datastore Series realizado em dezembro mostra que 13,4 milhões de famílias brasileiras pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses.

O número expressivo é o maior patamar registrado no século 21. É uma excelente notícia, pois significa que teremos mais oportunidades de desenvolver produtos que se encaixam nessa nova forma de morar.



Com mais tempo em casa, muitas as famílias observaram aspectos dos seus imóveis que precisavam ser mudados, o que aqueceu também o mercado de reformas e decoração, e outras viram a necessidade de investir em um novo lar. Neste último caso, contaram positivamente as reduções nas taxas de juros e as novas linhas de financiamento imobiliário, duas ações que deram fôlego ao setor e contribuíram para esse resultado positivo em um ano tão delicado.



E não estamos falando apenas de quem compra para morar. Os investidores que, até bem pouco tempo, optavam por outros ativos, estão de volta ao mercado imobiliário, pois identificaram uma ótima opção de valorização e de retorno com a locação.



Na Riooito, os resultados de vendas de 2020 foram acima do esperado. Observamos um movimento de troca de lar em busca de mais espaço e, principalmente, de mais contato com o verde. Por isso, os nossos empreendimentos na Região Serrana foram muito procurados. Também entregamos a primeira fase do Cenário da Montanha, em Itaipava, o que para nós é motivo de muito orgulho porque, apesar das adversidades que o ano nos trouxe, superamos cada uma com muito trabalho e dedicação.

E para 2021, as expectativas são muito positivas. A nossa previsão é lançar três empreendimentos pelo segmento econômico no Rio de Janeiro. Vamos com tudo!

É CEO da Riooito Incorporações