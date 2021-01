Marcelo Queiroz secretário de Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento divulgação

Por Marcelo Queiroz*

Publicado 30/01/2021 06:00

Ainda não superamos o difícil ano de 2020, que mudou as perspectivas mundiais com o surgimento do novo coronavírus e exigiu de todos novos hábitos e criatividade para enfrentar as mudanças dele decorrentes. Embora o cenário se apresentasse como desastroso no Estado do Rio, especialmente em relação ao abastecimento dos grandes centros e ao escoamento das produções regionais, o que se viu foi o contrário.



População bem assistida e produções regionais recebendo apoio da Secretaria Estadual de Agricultura que, de forma pioneira, estabeleceu uma série de parcerias com a iniciativa privada e abriu novos mercados para os produtores regionais. Destaque para o apoio do Sistema S e da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, que abriu as portas para os produtores fluminenses.



A grande alavancagem na concessão de créditos a juros baixos aos pequenos e médios agricultores, através do Agrofundo, reduziu as perdas e deu um reforço especial nos setores mais afetados, em especial a floricultura. A certificação SISBI-POA obtida junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, outro feito inédito, viabilizou a adequação de agroindústrias estaduais para vender seus produtos em todo país.



A realização de registro de preços para colocar mais máquinas nas áreas rurais, visando a manutenção das estradas, escoamento da produção e trafegabilidade das populações locais é mais uma ação pioneira no estado. Importante destacar o papel essencial dos servidores públicos no campo e, ainda, o incansável trabalho dos produtores do nosso estado, que não pararam, mantiveram a Economia girando e a comida nas nossas mesas.



O trabalho desenvolvido pelo governador em exercício Claudio Castro traz boas expectativas para o agro, com incremento de recursos para pesquisa e extensão rural, liberação de crédito para novos setores e inserção de mais máquinas atuando nas estradas rurais. Os desafios são grandes, mas o ano promete um agro ainda mais fortalecido!



* É secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento