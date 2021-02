Opinião

Alan Pereira: Lamentável jeitinho brasileiro

O que temos visto nessa pandemia, desde as atitudes de governantes que superfaturaram itens básicos para atendimento à população, passando pela politização do tema e chegando no absurdo inconcebível de furar fila de vacinação, nos envergonha e demonstra que temos que amadurecer muito enquanto nação e, essencialmente no significado de cidadania

Publicado há 2 horas