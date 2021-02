Gustavo Advincula, oncologista opinião odia divulgação

Por Gustavo Advincula*

Publicado 04/02/2021 05:00

Este ano, o Dia Mundial do Câncer - 4 de fevereiro - ganhou importância, desde que foi criado há 20 anos com o objetivo de levar informações e conscientização sobre a doença oncológica. É que o medo que as pessoas têm da pandemia da covid-19 tem feito aumentar a epidemia global de câncer. Estima-se que mais de 50 mil novos casos tenham deixado de ser diagnosticados e muitos outros tiveram o tratamento interrompido.

Estes números foram levantados pela OHB – a maior empresa de gestão oncológica do Brasil e que desenvolve protocolos assistenciais para tratamentos oncológicos – junto a 45 prestadoras de serviços especializados no tratamento de câncer, em todo o Brasil. Os números representam uma redução de 27% em 2020 comparado ao ano anterior. E muitos pacientes já em tratamento ainda não sabem se devem, ou não, tomar vacina contra o coronavírus.

Sim. Podem e devem imunizar-se, pois os benefícios são maiores que os riscos. Pacientes mais graves têm até cinco vezes mais chances de desenvolverem infecções graves se forem contaminados pelo coronavírus. Não há nenhum dado na literatura médica que contraindique as vacinas, independentemente da tecnologia usada para produzi-las. Seja por vírus morto (CoronaVac), vetor (Oxford/AstraZeneca, Jansen e Sputnik) e RNA mensageiro (Pfizer/BioNTech e Moderna). A vacina é uma forma de colocar a pessoa em contato controlado com o vírus.

Estranhamente, o Ministério da Saúde não incluiu estes pacientes na lista de prioridade do Plano Nacional de Vacinação, mesmo sendo conhecido que os tratamentos atuais contra o câncer reduzem a imunidade do paciente. Lembro que lavar as mãos, usar álcool gel e máscaras são muito importantes. Evitar aglomerações também.



Os tipos de câncer mais frequentes no nosso país são o de pele, próstata (29,2%) e na mama (29,7%). Deixo aqui o alerta para que façam o autoexame, observem seu corpo e, se preciso, procurem atendimento médico em hospitais ou clínicas e façam suas consultas periódicas. Quando diagnosticado na fase inicial o câncer tem cura. Cuidem-se.



*É oncologista e diretor médico da OHB