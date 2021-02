Sérgio Motta O Dia Opinião divulgação

Por Sérgio Motta*

Publicado 06/02/2021 05:30

Cuidado Investidor! Um tipo de golpe contra poupadores desavisados tem tomado bastante notoriedade nos últimos tempos, o de esquema ponzi (pirâmides) com cripto moedas. Os golpes por meio de esquemas de pirâmides não são nenhuma novidade, e têm sido muito relatados em estudos, livros e até em filmes.

Somente sobre o golpe de US$ 65 bilhões promovido pelo Bernard Madoff, financista norte-americano, sobre milhares de pessoas ao redor do mundo, existem três filmes, um deles estrelado por Robert De Niro com versão brasileira de nome “O Mago das Mentiras”.

Todos esses golpes têm um fator em comum: a ganância! Sim investidor, a sua ganância. E os golpistas sabem disso. Ao oferecerem investimentos que rendem taxas absurdas e impossíveis de serem obtidas, com regularidade, em qualquer ativo ou mercado regularizado no mundo, o golpista tem um endereço certo: a ganância excessiva.

O problema é que, na realidade, eles não conseguem entregar a rentabilidade prometida, e para isso dependem de um esquema fraudulento onde os novos “investidores” pagam a saída dos antigos até o dia em que a pirâmide cai, causando uma “perda total” ao investidor. Além do mais, prometer rendimento predeterminado aos investidores é terminantemente proibido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



Esse tipo de esquema tem sido usado ultimamente por pretensos administradores de recursos com cripto moedas. Não tenho nada contra nem a favor dessas moedas, esse não é o problema. O problema é que esses golpistas têm solicitado aos investidores que depositem seus recursos nas contas deles, normalmente uma pessoa jurídica.

A partir dessa empresa é que, pretensamente, os investimentos em moedas são realizados com promessas de altos retornos. Qual é o problema aqui? O problema é quando a pirâmide cai e o dinheiro do investidor está na conta do golpista e não na conta dele próprio como manda a regra, assim como fazem os bancos e administradoras de recursos sérios.

Além do mais, essas empresas não possuem autorização da CVM para administrar recursos de terceiros, o que por si só é uma irregularidade. Ou seja investidor, se quiser colocar seu suado dinheiro em moedas, procure uma corretora autorizada para compra e venda desses ativos e os mantenha em uma conta própria e lembre-se de uma regra de ouro do mercado: não existe almoço grátis!

É economista e mestrando do PPGAD-UFF