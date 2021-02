Arte Opinião 8 fev 2021 Paulo Márcio

Por Aristóteles Drummond*

Publicado 08/02/2021 05:00

O prefeito Eduardo Paes completa um mês de governo sem nenhuma medida de impacto para atender à população que o elegeu, pedindo mais ação e disposição. Muita coisa não demanda recursos e a prefeitura, em termos de caixa, entra o mês abarrotada pelo

pagamento do IPTU em cota única, que deve ser significativo.



Medidas simples, como um projeto seguido de ação para restaurar a ordem no Centro da cidade, hoje dominado pela população de rua, que, além de numerosa, começa a praticar delitos e agravando seu esvaziamento. Criar abrigos, buscar convênios com diferentes igrejas, convocar a sociedade para o resgate destes excluídos que não podem, não merecem nem devem ser abandonados nas calçadas.

Ninguém ganha com este quadro dramático, de miséria e degradação, por um lado, e de indiferença da sociedade, por outro. E justamente em momento que tanto se fala em solidariedade. Deixar como está é crime.



Em seguida, resgatar as zonas Sul e Norte, também afetadas. O prefeito poderia, num lance de ousadia que não lhe falta, reabrir o comércio com três faixas de horário por atividades, o que seria uma maneira de retomar as atividades sem provocar aglomerações. Das 8 às 20 horas, poderia ter de dois a três blocos de atividades.

Algumas, como o setor ligado à construção civil e decoração, estão concentrados em algumas ruas, como Buenos Aires e Frei Caneca, já poderiam funcionar das 7 às 13 horas. Roupas, calçados, cosméticos e salões, das 14 às 20 horas. Alimentação, comércio ou restauração, livres. E, nos bairros, abrir, no geral, três dias por semana, numa primeira fase.



Isso seria realismo, e não proselitismo. E ação! Com a Câmara de Vereadores já em atividade, deveria levar um pacote, ousado, de

benefícios fiscais para incrementar o imobiliário em crise. Isenção de IPTU por dez anos ou mais para quem ocupar espaços no Porto Maravilha ou retrofitar prédios na região central, da Praça Onze a Praça Paris.



Urge o Rio reassumir sua liderança nacional e dar o exemplo de responsabilidade. Eduardo Paes tem de aproveitar os cem dias de paz com o legislativo e a própria mídia, que está sendo tolerante. E, claro, deixar de pensar em política e se meter em disputas que não tocam o interesse da cidade, como foi o caso da eleição para a Presidência da Câmara. Aliás, como se viu, uma causa perdida.

É jornalista