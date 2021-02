Luiza Lacerda opinião O Dia divulgação

Publicado 10/02/2021 06:00

Primeiramente vamos ao que é Carnaval: é um festival do cristianismo ocidental que ocorre antes da estação litúrgica da Quaresma. Os principais eventos são tipicamente durante fevereiro ou início de março, no período historicamente conhecido como Tempo da Septuagésima (ou pré-quaresma).

O Carnaval normalmente envolve uma festa pública nas ruas e desfile de escolas de samba e blocos tradicionais combinando alguns elementos circenses, máscaras e uma festa de rua pública. As pessoas usam trajes durante muitas dessas celebrações, permitindo-lhes perder a sua individualidade cotidiana e viver fantasias, impossíveis no dia a dia.

Já o Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer Carnaval com desfiles de escolas de samba para outras cidades do mundo, como São Paulo, Tóquio e Helsinque. É considerado o maior espetáculo da Terra. Atrai turistas do mundo todo, não só para os desfiles no Sambódromo, mas também os blocos de rua que cresceram em mais de 80% nos últimos cinco anos.

O Carnaval carioca só concorre com o réveillon com o número de turistas na cidade e lotação de hotéis e a chegada de grandes transatlânticos. Então já sabemos como surgiu e o que é o Carnaval. Mas como funciona o calendário carnavalesco e qual a relação com o calendário religioso?



É o principal questionamento. O calendário carnavalesco é marcado pelo religioso ou ao contrário? E não tendo Carnaval não terá as comemorações da Semana Santa?



Então vamos lá desvendar essas dúvidas. Em primeiro lugar, é o Carnaval que é calculado pelo calendário religioso. A data da Páscoa Cristã é uma data móvel. Ela não acontece todos os anos no mesmo período e muitas das vezes nem no mesmo mês dependendo do calendário.



Como se determina a data da Páscoa? A centralidade dos Cristãos está no Domingo de Páscoa quando se acredita que Jesus ressuscitou. Ele foi crucificado na sexta-feira, que passou a se chamar Sexta-Feira Santa e ressuscitou no Domingo de Páscoa. Que para a Fé Católica é o domingo mais importante do ano. Porque toda Fé da Igreja está em Jesus Cristo e na crença que ele ressuscitou, e prometeu que os cristãos iriam o seguir na ressureição e com isso iriam ressuscitar também.



Então como se determina da data do Domingo de Páscoa? Com o começo da primavera no Hemisfério Norte ou outono no Hemisfério Sul. Aqui no Brasil é o outono. Na primavera, o Domingo de Páscoa será no primeiro domingo seguinte ao início da primavera no Norte que tenha uma lua cheia.



Então, aqui no Brasil será no domingo seguinte ao início do outono, o primeiro domingo que terá a lua cheia. No Domingo de Páscoa, a lua será sempre cheia. E a Páscoa acontece 40 dias após a Quaresma. É quando os cristãos se preparam para o grande dia que será a Páscoa.



O número 40 é um significativo. Jesus ficou 40 dias em oração no deserto e a quaresma tem 40 dias, os judeus vagaram 40 anos no deserto, a celebração de N. S. de Apresentação é 40 dias após o Natal, que é a purificação da mulher judia quando tem um filho homem.



Como a Páscoa é móvel a Quaresma é móvel também. E quando se inicia a Quaresma? Na Quarta-Feira de Cinzas, 40 dias antes da Páscoa. Então Quarta-Feira de Cinzas é uma data móvel em função da Páscoa.

O Carnaval conta a terça-feira antes da Quarta-Feira de Cinzas. Como a Páscoa é móvel, a Quarta de Cinzas também é. Porque ela se guia pelo início da Quaresma na terça-feira, antes da Quarta-Feira de Cinzas, quando era o último dia que o cristão podia comer carne. Daí vem o nome Carnaval, a festa da carne.



Então independentemente de ter Carnaval, ou ser feriado ou não na terça-feira, as datas religiosas irão acontecer. Então nesse ano atípico de 2021 não teremos Carnaval. Mas teremos Quarta-Feira de Cinzas, Quaresma, Sexta-Feira Santa e principalmente a Páscoa.



*É jornalista e diretora responsável do Instituto Expo Religião