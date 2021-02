Joseph Brais Junior Opinião O Dia divulgação

Por Joseph Brais Junior*

Publicado 10/02/2021 05:00 | Atualizado 10/02/2021 14:01

Mães e pais de família vão concordar comigo: para ter sucesso na formação de uma reserva financeira, é essencial que haja colaboração de toda a família. Na mesma casa, todo mundo deve ter objetivos em comum, afinal uma pessoa sozinha não será capaz de realmente guardar dinheiro se não compartilhar sonhos e metas com quem divide os boletos.



Por isso, é tão importante incentivar a cultura de poupar desde cedo, ser transparente e colocar em prática formas simples de reservar uma parte da renda, seja com uma previdência privada ou com uma aplicação automática.



Uma vida financeira pessoal saudável requer planejamento. Compreender qual é a renda total familiar, determinar quanto pode ser gasto e visualizar o que vai acontecer nos próximos meses são passos essenciais na construção de uma vida financeiramente mais estável.



Esse desafio é ainda maior no começo do ano, época de maior comprometimento da renda no curto prazo. Os meses de janeiro e fevereiro reúnem uma série de despesas extras, além do comum acúmulo dos gastos de dezembro no cartão de crédito. Somado a isso, tem IPTU, IPVA, matrículas e listas de materiais escolares, entre outros. Tudo isso pode reduzir a capacidade de honrar pagamentos.



É fato que gastos extras vão sempre acontecer. Nesses casos, o crédito pode ser uma alternativa. O ideal é procurar o gerente do seu banco, que é um consultor financeiro, para orientar qual a melhor linha de crédito para o seu perfil e necessidades.



Caso o caminho do crédito seja adotado, o fundamental é deixar a parcela adaptada à renda mensal, para não gastar mais do que se ganha. É muito importante fazer essa soma detalhada dos gastos reais e ver se o total está dentro da renda mensal familiar. No horizonte de mais longo prazo, prever o que será necessário para reorganizar as necessidades financeiras momentâneas e transformar os projetos em realidade.



*É superintendente-executivo da Rede Rio de Janeiro do Santander Brasil