Bruno Dauaire opinião O Dia divulgação

Por Bruno Dauaire*

Publicado 17/02/2021 06:00

O mês era dezembro. Chuvas intensas castigavam alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro. Duque de Caxias foi uma das cidades mais afetadas. Sem perder tempo, o governador em exercício, Cláudio Castro, chegou àquela região para atender as famílias atingidas. Era a minha primeira missão à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Imediatamente, coloquei toda a estrutura da pasta para auxiliar os desabrigados e desalojados. Devidamente apresentado ao cargo e a responsabilidade que ele traz, tivemos a oportunidade de reforçar nosso compromisso com a sociedade fluminense no Natal. Na véspera, dia 24, distribuímos mais de duas mil ceias para pessoas em situação de vulnerabilidade social reunidas em um espaço na Central do Brasil. Ações semelhantes também foram organizadas em Caxias e Nova Iguaçu.

Publicidade

Já em 2021, subimos a serra com os equipamentos da secretaria para apoiar as atividades do programa Governo Presente, que marcou os dez anos da tragédia natural naquela região. Das montanhas fluminenses para a Zona Norte da capital, em Vigário Geral, e com o suporte do governo do estado, reparamos uma injustiça com as famílias das vítimas da chacina que aconteceu na localidade, em 1993. Seis das 21 vítimas tiveram de volta a pensão mensal vitalícia de três salários mínimos, que estava suspensa desde 2016. Foram pagos os valores atrasados de 2019 e 2020, além dos salários retroativos, no valor de R$ 300 mil.

Ampliando o foco na justiça social e na proteção às vulnerabilidades, criamos o Pacto Estadual de Enfrentamento da Violência contra a Mulher em parceria com a subsecretária de Proteção à Mulher, delegada Cristiana Bento. O objetivo é acabar com esse ciclo perverso.



Para enfrentar a desigualdade, está em nossos planos, a construção de algumas pontes: um convênio com a Fundação de Apoio à Escola (Faetec) para a qualificação do trabalho; a inauguração, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, da Casa de Direitos Daniella Perez, que vai reunir advogados, psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais. Pretendo estender o programa para outras cidades do estado. Além disso, está em pauta a ampliação dos restaurantes populares, começando por Campos e estendendo para outras regiões.

Publicidade

No âmbito da segurança alimentar temos ainda o RJ Alimenta, um programa emergencial, implantado em parceria com a Fundação Leão XIII, que disponibiliza refeições gratuitas, entre café da manhã, almoço e jantar, na Central do Brasil, em Nova Iguaçu e em Duque de Caxias. E, para alimentar a esperança dos fluminenses, convidamos Jovita Belfort para comandar a nossa Superintendência de Pessoas Desaparecidas. Uma mulher que luta há 16 anos para encontrar sua filha, Priscila.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é uma pasta complexa, que abriga diversas subsecretarias que são de suma importância para a população do nosso Rio de Janeiro. Fé, foco, determinação e muito trabalho. Esses são os pilares que vão nortear nossa gestão.



*É secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos