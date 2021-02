Gustavo Simas vereador Teresópolis opinião O DIA Divulgação

Por Gustavo Simas*

Publicado 18/02/2021 06:30

Sonhos são distantes demais para quem vive uma realidade sofrida em uma comunidade carente. Sou um menino nascido na Coréia, comunidade localizada na periferia de Teresópolis. Sempre soube que somente o trabalho cotidiano possibilitaria vitórias verdadeiras, que fossem capaz de causar impacto na minha vida, de minha família e de meus vizinhos. Eu queria, ainda que de forma sutil, inspirar todos com a minha história de superação.

Tive uma infância nada fácil, marcada por dificuldade, mas meu espírito desbravador nunca me deixou esmorecer. Ser eleito vereador não foi apenas um sonho ao qual busquei realizar. Significa muito mais.



O menino inquieto, que corria por entre as vielas da comunidade, ansiava conhecer outras realidades, desafiando o lugar comum, para poder viver um vida digna. Foi quando resolvi sonhar alto pela primeira vez e com o apoio da família, cheguei ao Exército Brasileiro, e consegui me formar como Paraquedista Militar.

Sempre tinha em mente que esta seria a prova de que, para um menino jovem, não passaria apenas por uma aventura ou algo que eu teria apenas orgulho em contar para meus descendentes, e sim, que seria a prova de que para quem busca, o horizonte existe. Parafraseando o poeta Renato Russo: “Quem acredita, sempre alcança”.



Voltei para minha cidade, para a minha gente da comunidade, mais experiente, e outra vez desafiei o curso normal da história, e através do voto e muito trabalho, com 22 anos, me tornei o presidente mais jovem da Associação de Moradores da Coréia.



Muito trabalho e sobretudo um esforço para inserir a comunidade, que me viu nascer, dentro do mapa das ações do poder público municipal. Os anos de dedicação foram se passando e naturalmente percebi a minha vocação para política.



Percebi que precisava superar mais um desafio e assim aceitei disputar minha primeira eleição, sendo eleito o vereador mais jovem da história do Município de Teresópolis nas últimas décadas. Desde que tomei posse, senti que deixei de ser apenas o Gustavinho da Coréia, que escolhido por voto direto, passei a me tornar o homem, o Gustavo de Teresópolis, a voz de defenderá nossa população, fazendo ecoar os anseios de cada um que acredita que trabalhar pelo bem muda a história, não de uma vida, mas de todas as vidas que se cruzam no ir e vir dos anos.



A emoção é sem precedente e o compromisso firmado com o teresopolitano é fazer do meu mandato uma trincheira dos direitos e das igualdades, não para este ou aquele grupo: representarei e defenderei a todos, sem exceção. Recebemos um claro recado da população: não há mais espaço para politicagens e desmandos, sobretudo daqueles que não respeitam o bem público. Este é o meu compromisso.



Tenho consciência da minha responsabilidade e agradeço ao povo por me conceder a chance representá-los em uma Câmara, com força e vigor para abolir de vez as práticas erradas na política Teresopolitana. Faço parte da renovação autêntica, encantado por estas belezas naturais e sensível a realidade e as necessidades para um desenvolvimento territorial sustentável.



Vamos juntos, sem medo, sem dúvidas ou anseios, porque o bem não pode se deixar intimidar. A vitória de Gustavo Simas é a vitória de cada teresopolitano.

*É vereador de Teresópolis (PSL)