Por Vinicius Wu*

Publicado 22/02/2021 06:00

Um levantamento da Unesco publicado recentemente mostra que o Brasil é um dos quatro países no mundo que mantiveram suas escolas fechadas por mais tempo durante a pandemia do coronavírus. A entidade alerta para os múltiplos efeitos da interrupção do convívio escolar: perda de vínculos, evasão, problemas psicológicos etc. e recomenda a prioridade à elaboração de planos de retomada e atenção total à vacinação de profissionais da Educação.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha aponta que, em todo o país, quatro milhões de alunos/as abandonaram os estudos durante a pandemia. No Ensino Fundamental, os índices de evasão praticamente quadruplicaram. Os mais pobres e os negros/as tendem a ser os mais prejudicados. Estamos, portanto, diante do risco de experimentarmos uma profunda agudização das desigualdades em termos de direitos e oportunidades educacionais no Brasil dos próximos anos e somente um grande pacto em favor da Educação poderá impedir que a escola se torne uma fonte de aprofundamento das disparidades econômicas, sociais e raciais no país.

Nenhum gestor público responsável seria imprudente ao ponto de cogitar uma reabertura de escolas sob quaisquer condições. Mas é preciso preparar imediatamente um abrangente plano nacional de retomada que envolva a criação de condições sanitárias nas escolas, a consolidação de protocolos, a redução do número de alunos em sala de aula, investimentos em inclusão digital, organização de planos locais de adaptação com participação da comunidade escolar, dentre outras medidas.

É preciso também atrair organizações da sociedade civil, setor privado e diferentes instituições públicas em torno de uma grande mobilização em defesa da educação. A cada semana de escolas fechadas, mais difícil se torna a retomada. A reabertura deve se tornar uma verdadeira obsessão nacional e, a exemplo de outros países, instituições de ensino devem se tornar prioridade, sendo as últimas a fechar e as primeiras a abrir, dependendo da evolução da pandemia.



É hora de inserirmos a Educação no centro da agenda nacional e garantir condições para uma retomada segura às atividades escolares, assegurando, ao mesmo tempo, o direito à vida e o direito fundamental à Educação.

