Marcelo Kieling Reprodução

Por Marcelo Kieling*

Publicado 20/02/2021 15:01

Mais de 14.500 robôs pedem, automática e concomitantemente, liberdade para o “deputado federal” Daniel Silveira, que é apenas um youtuber terrorista anabolizado, com vasta lista delituosa. Estes robôs, que são comandados por algum imbecil analfabeto, escreveram na postagem: DANEL DA SILVEIRA.



Isto cheira ao mesmo grupo que deu origem à fraude eleitoral de 2018, quando então estes imbecis conduziram um bando de Profanadores da Democracia para se tornarem políticos. E que, sob o manto de uma falsa imunidade, tentam assaltar, traficar, destruir e implantar o terror nesta terra chamada um dia de Brasilis.



Esta é mais uma das provas de que o atual nefasto grupo político que governa este país tenta destruir de qualquer forma, sem o menor pudor e com erros absurdos na grafia das palavras e nomes, a ordem democrática e o estado de direito, para se apoderarem de tudo o que for possível. Mas, felizmente, falta a este infame grupo uma tal massa cinzenta, e assim tropeçam sempre na sua própria ignorância.



As empresas controladoras das mídias sociais podem aproveitar este ato criminoso de total e absoluta incapacidade de raciocínio e banir de forma definitiva todas essas contas que tentam defender este terrorista, seus comparsas, seus parceiros milicianos e os parasitas que orbitam em torno do poder central do país e seus famigerados cúmplices seguidores e usurpadores da nação. Está na hora de dar início à limpeza ética e moral desta terra.



As Capitanias Hereditárias estão apavoradas, pois precisarão manter o terrorista anabolizado na cadeia para provar que estão a favor da verdade, da liberdade do país, ou se preferem ter seus integrantes registrados como parasitas do poder, que corroem o estado democrático e ofendem de maneira grosseira a simples atitude de decoro parlamentar.



Este terrorista anabolizado, travestido de político e com falsa capa da tão inútil imunidade parlamentar - uma vez que vivemos num país livre - é tão imbecil, que ao tentar fazer do Brasil o faroeste miliciano do qual ele sempre fez parte, nos deu de presente a possibilidade de nos livrarmos de uma série de seres abjetos, bandidos travestidos de políticos e, finalmente, colocar este bando de PROFANADORES DA DEMOCRACIA, seus pares, seus compadrios e seus integrantes, no devido lugar onde sempre mereceram estar, que são os profundos porões da ditadura, para aprenderem o que é um AI5; e receberem o devido tratamento e acolhimento que terroristas tanto merecem.

*Éé jornalista, especialista em marketing e bacharel em Ciências Contábeis.