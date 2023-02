opina22fev - ARTE O DIA

Publicado 22/02/2023 00:00

O Estado do Rio fechou 2022 com um saldo total de 194.869 novos empregos formais, uma alta de 4,8% em relação a 2021, o que lhe garantiu o segundo lugar no ranking nacional de empregabilidade. Os números positivos evidenciam o reaquecimento da atividade econômica fluminense, fruto de uma gestão de governo planejada, responsável e eficiente. E são justamente esses indicadores que impulsionam as atividades da Secretaria de Trabalho e Renda. Queremos ser referência em empregabilidade na região Sudeste.



Nesse sentido estão centralizadas as principais ações da secretaria, avançando em outras frentes para fortalecer o mercado de trabalho e vencer um de seus maiores desafios: a falta de mão de obra qualificada. Formar e qualificar os trabalhadores fluminenses para que possam ter melhores chances de inserção profissional e geração de renda, e aproximar essa capacitação das necessidades dos empregadores, é prioridade na nossa gestão.



Uma das frentes que temos trabalhado é o mapeamento de todo o Estado do Rio de Janeiro e suas vocações, para melhor alinhar a captação de vagas às demandas regionais. Assim, é possível oferecer à população qualificação profissional que atenda às necessidades de cada localidade, e entregar ao mercado uma força de trabalho mais bem preparada.



O aplicativo Mais Trabalho RJ, criado para atender a população fluminense em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho, já soma mais de 60 mil usuários. Além de inúmeras vagas de emprego, oferece, também, 30 cursos de capacitação inteiramente gratuitos e de forma on-line, evitando custos para o trabalhador como, por exemplo, o de deslocamento até a unidade de ensino. E isso é apenas o começo. Estamos empreendendo esforços junto a instituições de capacitação e, nos próximos meses, já teremos novos e mais diversificados cursos para oferecer aos fluminenses.



Em paralelo, vamos reabrir em breve 13 unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no estado para atender a demanda da população, aperfeiçoando o atendimento para tratar, de forma diferenciada, a quem está em busca de emprego. Um novo tempo requer um novo olhar, com mais modernização, transparência, agilidade e dignidade para todos que vivem aqui.

*Kelly Mattos é secretária estadual de Trabalho e Renda